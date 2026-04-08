Herkesin evinde var! Kapalı sanıyorsunuz ama değil: Bu 10 cihaz faturanızı gizlice şişiriyor
Enerji fiyatları dünya genelinde yükselirken, evlerimizdeki fark etmeden elektrik tüketen cihazlar bütçemizi sessizce zorlamaya devam ediyor. Kapalı olduğunu düşündüğünüz birçok elektronik eşya, aslında prizde takılı kaldığı sürece enerji harcamayı sürdürüyor. "Vampir cihazlar" olarak adlandırılan bu ürünler arasında en çok enerji çekenlerin hangileri olduğu ise çoğu kişi için şaşırtıcı. İşte elektrik faturasını kabartan o cihazlar…
Küresel ölçekte enerji fiyatları değişkenlik gösterirken, evlerde kullanılmadığı halde prizde takılı bırakılan elektronik eşyalar fark edilmeden elektrik tüketmeye devam ediyor. Oyun konsolları, televizyonlar ve benzeri cihazlar bekleme modundayken bile enerji harcayarak faturaya ek yük getiriyor.
"Vampir cihazlar" olarak bilinen bu ürünler, yıl sonunda düşündüğünüzden çok daha yüksek maliyetlere yol açabiliyor. İşte elektrik faturasını kabartan o cihazlar…
Küresel enerji piyasalarındaki dalgalanmalar, hane bütçeleri üzerindeki baskıyı artırmayı sürdürüyor. Sabit tarifelerin sona ermesi ve artan maliyetler, tüketicileri daha fazla tasarruf yolu aramaya yönlendirirken uzmanlar, klasik yöntemlerin ötesinde çoğu kişinin gözden kaçırdığı bir noktaya dikkat çekiyor: bekleme modu.
EVDEKİ "VAMPİR" CİHAZLAR
Araştırmalar, ortalama bir evde kullanılmadığı halde prizde takılı kalan yaklaşık 10 elektronik cihaz bulunduğunu ortaya koyuyor. "Vampir cihazlar" olarak adlandırılan bu ürünler, kapalı görünseler bile enerji tüketmeye devam ediyor. Günlük fark edilmeyen bu küçük tüketimler, yıl sonunda faturaya ciddi bir yük olarak yansıyor.
BEKLEME MODUNDA EN ÇOK TÜKETENLER
Elektrik tüketimini gizlice artıran cihazların başında eğlence ve teknoloji ürünleri geliyor:
Oyun konsolları: Bekleme modunda saatte 10–15 watt tüketerek listenin zirvesinde yer alır.
Televizyonlar: Özellikle büyük ve akıllı modeller prizde kaldıkça enerji çekmeye devam eder.
Dizüstü bilgisayarlar: Tam dolu olsa bile adaptörler prizdeyken tüketim sürer.
Uydu alıcıları ve dekoderler: Kayıt özelliği olan modeller kapalıyken bile yüksek tüketim yapabilir.
Ses sistemleri ve soundbarlar: Sürekli sinyal bekledikleri için enerji harcar.
Yazıcılar: Bekleme modunda bile yıllık bazda fark edilir tüketim oluşturur.
Mikrodalga fırınlar: Sadece saat göstergesi için bile elektrik kullanır.
Akıllı hoparlörler: Komut bekledikleri için sürekli aktif kalır.
Bebek monitörleri: Kullanılmasa da prizdeyken çalışmaya devam eder.
Modemler: Gün boyu açık kaldıkları için toplam tüketimde önemli paya sahiptir.
TASARRUF İÇİN NE YAPILMALI?
Uzmanlara göre en etkili çözüm, cihazları gerçekten "tamamen kapatmak". Bunun için öneriler şöyle:
Anahtarlı priz kullanın: Tek tuşla tüm cihazların elektriğini kesebilirsiniz.
Hızlı başlatmayı devre dışı bırakın: Konsol ve televizyonlarda arka planda çalışmayı önler.
Şarj aletlerini prizde bırakmayın: Bağlı olmasalar bile enerji çekmeye devam ederler.