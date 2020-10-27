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Herkesin hayalindeki evi yaptı! Görenler gözlerine inanamıyor

Büyük ve kalabalık şehir hayatından uzaklaşmak isteyen bir kadın, radikal karar alarak insanlardan uzak kalıp kırsal hayatta yaşamaya karar verdi. Kısıtlı bütçesiyle neler yapabileceğini araştıran kadın, hayalindeki evi çok ucuza kapatarak herkese ilham kaynağı oldu. Doğada kendi evini kendi inşa eden girişimci, o anları sosyal medya hesabından paylaşınca hiç beklemediği tepkiler aldı. Bir anda hayatı yaptığı evle bambaşka bir noktaya taşınan o kadının yaptığı evi görenler gözlerine inanamıyor.

Giriş Tarihi: 27 Ekim 2020 Salı 12:16 BU GALERİYİ PAYLAŞ





