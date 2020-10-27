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Herkesin hayalindeki evi yaptı! Görenler gözlerine inanamıyor
Herkesin hayalindeki evi yaptı! Görenler gözlerine inanamıyor
Büyük ve kalabalık şehir hayatından uzaklaşmak isteyen bir kadın, radikal karar alarak insanlardan uzak kalıp kırsal hayatta yaşamaya karar verdi. Kısıtlı bütçesiyle neler yapabileceğini araştıran kadın, hayalindeki evi çok ucuza kapatarak herkese ilham kaynağı oldu. Doğada kendi evini kendi inşa eden girişimci, o anları sosyal medya hesabından paylaşınca hiç beklemediği tepkiler aldı. Bir anda hayatı yaptığı evle bambaşka bir noktaya taşınan o kadının yaptığı evi görenler gözlerine inanamıyor.
Giriş Tarihi: 27 Ekim 2020 Salı 12:16
Kafeteryada çalışan ve 3 çocuğu bulunan Michelle, kısa süre öncesine kadar 1500 dolar kira ödüyordu.
Bir yandan çocuklarının giderlerini karşılaması, bir yandan da kirayı çıkarması gereken Michelle, çocukları çalışmaya başladıktan sonra radikal bir karar aldı. Küçük birikimi ile bir ev sahibi olmak istiyordu.
Çocuklarının evden ayrılmasıyla tek yaşamaya başlayan Michelle, Tinhy House isimli bir gruba dahil oldu. Bu grup kendi evlerini inşa eden, aralarına katılan yeni kişilere de evlerini inşa etme konusunda yardımcı olan kişilerden oluşuyordu.
Katıldığı grup sayesinde bir daha kira ödemek zorunda kalmayacak olan Michelle, aldığı kararın mutluluğu ile evini inşa etmeye başladı.
Öncesinde 3+1 ev için 1500 lira kira ödeyen Michelle, yaptığı değişiklikle aylık gideri 70 dolara mal olan bir evde yaşamaya başladı. Bu ücrete elektrik, su ve internet harcamaları da dahil.