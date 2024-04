KIRMIZI BİBER:

1 orta boy kırmızı biber yaklaşık 64 mg C vitamini içerir ve günlük C vitamini ihtiyacımızı karşılamaya yeter. C vitamini kollajen yapımını desteklediği için cilt sağlığı için önemli vitaminlerdendir. Amerikan Dermatoloji Akademisi'ne göre kollajen cildin dokusunu, elastikiyetini ve nemini dengeler. Salatalarınıza kırmızı biber ekleyerek cilt sağlığınızı desteklemeye ne dersiniz?