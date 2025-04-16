’Herkesten nefret ediyorum evi’ satılıyor! Sahibi ortaya çıktı

Yağmur Şirin, özellikle sosyal medyada "İnsanlar eve nasıl su taşıyorlar?" ya da "Yemekleri nasıl yiyorlar?" gibi yorumlar gördüğünü ifade etti.

Görüntünün kırsalda bir ev gibi görünmesinden dolayı yaptıkları yorumlara hak verdiğini aktaran Şirin, şunları kaydetti:



"Eve 5 dakika mesafede birçok villa, market ve köy kıraathanesi var. Sakin ama aynı zamanda hareketli bir köyde yaşıyoruz. İl merkezine ve İstanbul'a çok yakın bir yerdeyiz. Yaklaşık 15 dakikada köprüye varmış oluyorsunuz. Buraya arabayla çok rahat giriş çıkış yapabiliyorsunuz.