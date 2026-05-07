Hiç beklemediğiniz hikâyeler var: İzmir’in ilçelerinin isimleri nereden geliyor?

BORNOVA ADINI NEREDEN ALIYOR?

Bornova'nın isminin nereden geldiğiyle ilgili farklı rivayetler mevcut.

Kimi kaynakta bilinen en eski adı "Birun-u Abad" olarak geçiyor. Yerleşimin Hellenistik Çağ'da başladığı belirtilirken, Osmanlı kayıtlarında da "Birunabad" şeklinde yer aldığı ifade ediliyor. Bu nedenle "Birunabad" adının, daha eski bir ismin zamanla değişime uğramış ya da farklı biçimde aktarılmış bir hali olabileceği değerlendiriliyor.

Bir diğer kaynakta ise adın başlangıçta "Burunova" şeklinde kullanıldığı öne sürülüyor.