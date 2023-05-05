Hıdırellez duası nasıl yapılır? Hıdırellez'de nasıl dilek dilenir?

Anadolu'da, dünyada darda kalanların yardımcısı olduğuna inanılan Hızır ile denizlerin hakimi olduğuna inanılan İlyas peygamberlerin yeryüzünde buluştukları gün olarak düşünülen baharın habercisi "Hıdırellez" hikayesi ve farklı gelenekleriyle ön plana çıkıyor. Dileklerin dilendiği, duaların edildiği bu gün pek çok yerde etkinliklerle de kutlanıyor. Peki Hıdırellez'de nasıl dua edilir? Hıdırellez'de dilek nasıl dilenir? Hıdırellez duası nasıl dua edilir? İşte Hıdırellez'e dair tüm merak edilenler...