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Haberler Galeri Hıdırellez duası nasıl yapılır? Hıdırellez'de nasıl dilek dilenir?

Hıdırellez duası nasıl yapılır? Hıdırellez'de nasıl dilek dilenir?

Anadolu'da, dünyada darda kalanların yardımcısı olduğuna inanılan Hızır ile denizlerin hakimi olduğuna inanılan İlyas peygamberlerin yeryüzünde buluştukları gün olarak düşünülen baharın habercisi "Hıdırellez" hikayesi ve farklı gelenekleriyle ön plana çıkıyor. Dileklerin dilendiği, duaların edildiği bu gün pek çok yerde etkinliklerle de kutlanıyor. Peki Hıdırellez'de nasıl dua edilir? Hıdırellez'de dilek nasıl dilenir? Hıdırellez duası nasıl dua edilir? İşte Hıdırellez'e dair tüm merak edilenler...

Giriş Tarihi: 5 Mayıs 2023 Cuma 13:10 Güncelleme Tarihi: 5 Mayıs 2023 Cuma 13:21
Hıdırellez duası nasıl yapılır? Hıdırellez’de nasıl dilek dilenir?

Türkiye ile Makedonya'nın ortak çalışması sonucu 2017 yılında "UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Ulusal Envanteri"ne kaydettirilen Hıdırellez, etkileyici hikayesi ve gelenekleriyle dikkati çekiyor. Hıdırellez öncesindeki günün akşamı vatandaşlar ev, araba, çocuk gibi dileklerini bir kağıda çizerek gül ağacının dalına bağlıyor ya da bu ağacın dibine toprak üzerine yansıtıyor. Bereket getireceğine inanıldığı için gül ağacının dibine para da gömülüyor.

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Hıdırellez duası nasıl yapılır? Hıdırellez’de nasıl dilek dilenir?

HIDIRELLEZ GÜNÜ NEDİR, NE ZAMAN KUTLANIYOR?
Ruz-ı Hızır (Hızır günü) olarak adlandırılan Hıdırellez günü, dünyada darda kalanların yardımcısı olduğu düşünülen Hızır ile denizlerin hakimi olduğuna inanılan İlyas'ın yeryüzünde buluştukları gün olarak düşünülür ve kutlanır. Türkiye'de Hıdrellez Bayramı 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece kutlanır.

Hıdırellez duası nasıl yapılır? Hıdırellez’de nasıl dilek dilenir?

HIDIRELLEZ'DE NASIL DİLEK DİLENİR?
Hıdırellez gelenekleri arasında en yaygın olanı gül ağacı altına dilek dilemektir. Bu gelenek Hıdırellez akşamında gerçekleştirilir. Dilekler bir kağıda yazılıp asılabileceği gibi şekil olarak da gül ağacının altına çizilebilir. Ev isteyen ev resmi, araba isteyen araba resmi çizebilir. Hıdırellez sabahı da ilk iş gül ağacının dibine gidilir ve o notlar alınıp suya bırakılır.

Hıdırellez duası nasıl yapılır? Hıdırellez’de nasıl dilek dilenir?

Hıdırellez akşamında bir diğer dilek dileme biçimi de gül ağacına para asmaktır. Asılan paralar ve dilekler 6 Mayıs 2020 sabahı erkenden geri toplanır. Para cüzdana konulur ve yıl boyunca o para harcanmaz. Hıdırellez parası kişiye o yıl boyunca darlık ve parasızlık yüzü göstermez.

Hıdırellez duası nasıl yapılır? Hıdırellez’de nasıl dilek dilenir?

HIDIRELLEZ DUASI NASIL YAPILIR?
Bin bir adım bir adım /Allah bir adım adım / Kerim kerem Allah /Başımda bir duman var yardım eyle ya Allah / La ilaha illallah muhammeden resullullah yetiş imdadıma hızır ile Allah birsin sen kulla mişersin biz gibi kulların yardımcısı sensin hızır deryada erdim murada amin.

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