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Haberler Galeri Hintli dayı izleyenleri şoke ediyor! Tarifiyle sosyal medyayı salladı

Hintli dayı izleyenleri şoke ediyor! Tarifiyle sosyal medyayı salladı

Sosyal video paylaşım sitesi YouTube'da Village Food Factory isimli kanalından yemek videoları paylaşan Hintli dayı şaşırtmaya devam ediyor. Sınırları zorlamayı seven Hintli dayı, tariflerine bir bir göstererek anlatıyor, milyonlarca kişi onu izliyor. Şimdi sıra geldi Hintli dayının yeni marifetine. Bakın Hintli dayı bu kez hünerlerini nasıl sergiledi.

Giriş Tarihi: 30 Kasım 2020 Pazartesi 12:33
Hintli dayı izleyenleri şoke ediyor! Tarifiyle sosyal medyayı salladı

Village Food Factory isimli YouTube kanalından yemek videoları paylaşan Hintli dayı, yeni videosuyla sosyal medyaya damgasını vurmayı başardı.

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Hintli dayı izleyenleri şoke ediyor! Tarifiyle sosyal medyayı salladı
Hintli dayı izleyenleri şoke ediyor! Tarifiyle sosyal medyayı salladı
Hintli dayı izleyenleri şoke ediyor! Tarifiyle sosyal medyayı salladı
Hintli dayı izleyenleri şoke ediyor! Tarifiyle sosyal medyayı salladı
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