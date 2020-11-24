Hisar Kalesi ihtişamı ile büyülüyor

Tarihi Hisar Kalesi M.S. 8. yüzyılda inşa edilmiş bir Bizans eseri olduğunu kaydedildi. Tarihi kale, Bizans İmparatorluğunun ömrünü tamamlamasının ardından sırasıyla Selçuklu, Germiyanoğlu ve Osmanlı İmparatorluğu tarafından kullanılmış; yapılan ilave ve onarımlarla günümüze ulaşmış ve bugün o heybetli duruşuyla hala zamana meydan okuyor.

İHA