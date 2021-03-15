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Haberler Galeri Hızır intikam için harekete geçiyor! EDHO yeni bölümde neler yaşanacak?

Hızır intikam için harekete geçiyor! EDHO yeni bölümde neler yaşanacak?

EDHO yeni bölüm fragmanı izleyenlerde merak uyandırdı. Salı akşamlarının vazgeçilmez dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO)'nun bu haftaki bölümünde Hızır intikam için harekete geçiyor. Dizinin hayranları 'EDHO yeni bölüm fragmanı izle' aramalarını yoğunlaştırdı. Alpaslan'ın yanına giden Hızır Çakırbeyli, vereceği savaşta onu dimdik ayakta görmek ister. Amcasının aksine kendi planlarını yapmaya başlayan Alpaslan Çakırbeyli ise Pınar'ın yardımıyla iyileşmeye başlar ve bunu herkesten saklar. İşte EDHO yeni bölümde yaşanacaklar...

Giriş Tarihi: 15 Mart 2021 Pazartesi 11:06 Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2021 Pazartesi 11:12
Hızır intikam için harekete geçiyor! EDHO yeni bölümde neler yaşanacak?

Hızır Çakırbeyli'nin aklanmak için içerde verdiği mücadelenin en büyük destekçisi eşi Ceylan Çakırbeyli olur. Eşinin de yardımıyla özgürlüğüne kavuşan Hızır Çakırbeyli, kendisine kurulan kumpasın intikamını almak için harekete geçer.

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Hızır intikam için harekete geçiyor! EDHO yeni bölümde neler yaşanacak?

Özgürlüğüne kavuşur kavuşmaz canından çok sevdiği yeğeni Alpaslan'ın yanına giden Hızır Çakırbeyli, vereceği savaşta onu dimdik ayakta görmek ister.

Hızır intikam için harekete geçiyor! EDHO yeni bölümde neler yaşanacak?

Amcasının aksine kendi planlarını yapmaya başlayan Alpaslan Çakırbeyli ise Pınar'ın yardımıyla iyileşmeye başlar ve bunu herkesten saklar.

Hızır intikam için harekete geçiyor! EDHO yeni bölümde neler yaşanacak?

Hızır Çakırbeyli ile verdiği savaşı cephe cephe kaybeden Tuncay, ele geçiremediği masayı yok etmek için plan yapar. Selman Korkmaz ve Demir'le işbirliği yapan Tuncay, bağlı olduğu şebekenin adına tüm masayı yok etmesi için İshak'a talimat verir.

Hızır intikam için harekete geçiyor! EDHO yeni bölümde neler yaşanacak?

Façalı ailesine savaş açan ve itibarı için her şeyi yapmaya hazır olan İdris Reis, kardeşi Demir'in Tuncay'la yaptığı plandan habersizdir.

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