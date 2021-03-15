Hızır intikam için harekete geçiyor! EDHO yeni bölümde neler yaşanacak?

EDHO yeni bölüm fragmanı izleyenlerde merak uyandırdı. Salı akşamlarının vazgeçilmez dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO)'nun bu haftaki bölümünde Hızır intikam için harekete geçiyor. Dizinin hayranları 'EDHO yeni bölüm fragmanı izle' aramalarını yoğunlaştırdı. Alpaslan'ın yanına giden Hızır Çakırbeyli, vereceği savaşta onu dimdik ayakta görmek ister. Amcasının aksine kendi planlarını yapmaya başlayan Alpaslan Çakırbeyli ise Pınar'ın yardımıyla iyileşmeye başlar ve bunu herkesten saklar. İşte EDHO yeni bölümde yaşanacaklar...