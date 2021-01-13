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Hızla kilo veren Neslihan Atagül'ün hastalığı ortaya çıktı!
Sefirin kızı dizisindeki başarılı performansı ile beğeni toplayan Neslihan Atagül'den hayranlarını üzecek haber geldi. Bir süredir hızla kilo veren Atagül'ün geçirgen bağırsak sendromu hastaluğına yakalandığı ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 13 Ocak 2021 Çarşamba 15:09Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2021 Çarşamba 15:09
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Hızla kilo veren Neslihan Atagül'ün hastalığı ortaya çıktı!
Oyuncu Kadir Doğulu ile evli olan başarılı oyuncu Neslihan Atagül'ün hastalığı ortaya çıktı.
Hızla kilo veren Neslihan Atagül'ün hastalığı ortaya çıktı!
Son zamanlarda hızla kilo kaybeden güzel oyuncunun bir süredir bağırsak hastalığıyla mücadele ettiği öğrenildi. Doktorlar, Neslihan Atagül'e 'geçirgen bağırsak sendromu' teşhisi koydu.
Hızla kilo veren Neslihan Atagül'ün hastalığı ortaya çıktı!
Rahatsızlığından dolayı yaşam kalitesi ciddi şekilde etkilenen ünlü oyuncunun 10 gün rapor aldığı ortaya çıktı.
Hızla kilo veren Neslihan Atagül'ün hastalığı ortaya çıktı!
GEÇİRGEN BAĞIRSAK SENDROMU NEDİR? Bağırsak hücreleri arasındaki sıkı bağlar filtre görevi görür. Bu şekilde oluşturulmuş filtreye benzer yapı, bağırsaklardan kana sadece besin öğeleri, su, vitamin-mineraller gibi yararlı bileşenlerin geçmesine izin verir.
Hızla kilo veren Neslihan Atagül'ün hastalığı ortaya çıktı!
Bu sıkı bağların bozulması sonucunda Geçirgen Bağırsak Sendromu meydana gelmektedir. Normalden daha geçirgen hale gelen bağırsaklar sebebiyle kana, yararlı bileşikler ile birlikte tam olarak sindirilmemiş besin öğeleri, zararlı organizmalar veya toksinler de karışabilmektedir.