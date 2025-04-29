"Hizmetçisiyle ilişkisi var" dedi bir anda ortalık karıştı! Mehmet Ali Erbil işin peşini bırakmadı... Gülseren Ceylan hakkında ne karar verildi?
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ile bir dönem aşk yaşayan Gülseren Ceylan'ın, Erbil hakkında ortaya attığı iddialar şoke etkisi yarattı. Gülseren Ceylan, Erbil'in evdeki hizmetçiyle ilişki yaşadığını öne sürdü, magazin dünyası bir anda karıştı. Şoke eden bu açıklamaların ardından Mehmet Ali Erbil mahkemeye koştu. Gülseren Ceylan hakkında ne karar alındı? İşte tüm detaylar...
HABER MERKEZİ
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67 yaşındaki ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ve 26 yaşındaki Gülseren Ceylan, ilişkileriyle magazin gündeminde çok konuşulmuştu.
Aşk hayatındaki polemiklere bir yenisi daha eklenen çiftin ayrılık kararı alması sosyal medyada yankı uyandırmıştı. Gülseren Ceylan Instagram hesabında aşklarında neden son noktaya geldiklerine dair açıklamalarda bulundu. Eski sevgilisi Mehmet Ali Erbil'e zehir zemberek sözler söyleyen Ceylan adeta öfke kusmuştu.
Ceylan, hesabından sitem dolu sözlerle ayrılık kararı aldığını söyleyerek, "Yıllarım çalındı, emeğimin karşılığını göremedim. En zor zamanımda yalnız bırakılan yine ben oldum.
"BANA VERMEDİĞİ MUTLULUĞU BAŞKA YERDE BULACAĞIM"
Ama gün gelecek, devran dönecek ve ben de çok mutlu olacağım. Kendi ailemi kuracağım. Onun bana vermediği ve vermek istemediği sevgiyi başka bir yerde bulacağım. Bana 'Kimseye ihtiyacın yok, ben senin ailenim' demişti. Ama erkeklere güvenmeyin, arkadaşlar. Bir gün varlar, bir gün yoklar. Bundan sonra benim için bitti. Yıllarımı, uğruna hiçbir şey yapmayacak bir adama daha harcamayacağım" demişti.
Son olarak Gülseren Ceylan, sosyal medya hesabında eski sevgilisi Mehmet Ali Erbil'le ilgili mide bulandıran iddialar ortaya attı. Mehmet Ali Erbil'e peş peşe öfke kusan Gülseren Ceylan, "Senin abin benim yanımda tuvalete giderken direkt pantolonunu indiren adam. O kadar saygısızsınız, iğrençsiniz." sözleriyle şoke etkisi yarattı. İddialarına devam eden Ceylan, ilişkide pek çok kez aldatıldığını söyleyerek, "Ben aldatılmayı affettim. Affetmeyin." ifadelerinde bulundu.
"HİZMETÇİ AYAĞIMI OVARKEN..."
Evdeki hizmetçi hakkında da iddialarda bulunan Gülseren Ceylan, "Hizmetçi ayağımı ovarken bir şeyler yaptık dedi. Ve ben bunu ağzından direkt itiraf olarak öğrendim ve çıldırdım." dedi.
MEHMET ALİ ERBİL DAVA AÇTI
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ise bu açıklamalara sessiz kalmadı. eski sevgilisi Gülseren Ceylan'ın gündeme bomba gibi düşen açıklamaları sonrası harekete geçti. Bu ağır iddiaların ardından Erbil, hem kişilik haklarını korumak hem de itibarını zedeleyen açıklamalara karşı önlem almak için mahkemeye başvurdu.
Mehmet Ali Erbil, eski sevgilisine karşı hakaret ve mala zarar verme davaları açtı. Ayrıca Ceylan hakkında uzaklaştırma kararı aldırarak kendisini ve yakın çevresini koruma altına aldı.
İddiaların ardından sessiz kalmayan ünlü şovmen, imajını korumak adına hukuki yollara başvurmayı tercih etti. Gülseren Ceylan cephesinden ise henüz yeni bir açıklama gelmedi. Magazin kulislerinde konuşulanlara göre, taraflar arasındaki gerilim bir süre daha gündemde kalacak gibi duruyor.
Olayın detayları ve mahkeme sürecinin nasıl ilerleyeceği ise merakla bekleniyor.