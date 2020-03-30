Hobi olarak başladığı mantar üretiminde taleplere yetişemiyor

Çok büyük bir pazarı var. Mantar kültürü Türkiye'de daha yeni yeni oluşuyor. Avrupa'da birçok yemeklerde mantar var. İstiridye Mantarı 2010 yılından önce bilinmiyordu. Şimdi birçok yerde biliniyor. Bu mantar doğal. Bunda ilaç kullanamıyorsun. Yüzde 100 doğal ve organik olması gerekiyor. Önümüzdeki yıl bunu daha profesyonel olarak yapmayı düşünüyorum. Önce bir sarım odası oluşturup daha sonra seralarda yapmayı düşünüyorum. Bunun en önemli kısmı sarım odasıdır. Mantar yoğurt gibi bakteri olduğu için bunun sarım yapması geliyor, ondan sonra çıkıyor. Seneye de özel bir sarım odası oluşturduktan sonra bunları daha sonra seralara aktararak verim almayı düşünüyorum" diye konuştu.