Hobi olarak başladığı mantar üretiminde taleplere yetişemiyor

TESİSLEŞME YOLUNDA
10 yıl önce işe hobi olarak başladığını kaydeden Seyit Şenli, önümüzdeki yıl profesyonel tesisleşme yolunda ilk adımını atacağını söyledi. Gelirini gördükten sonra depoda üretmeye başladığını kaydeden Şenli,"Bu işe 2010 yılında hobi olarak başlamıştım. Bir ton komposto ile başladım. Baktım güzel ve zevkli bir iş, geliri de güzel daha sonra burayı izole ettim. Buraya 8 ton kadar komposto koydum. 1 tonunda 350 kilo kadar mantar üretiliyor normalde. 350 kilonun altında ürettiğiniz zaman belki çok fazla kar olmaz ama 350 kilonun üzerinde ürettiğin anda para kazandırıyor. Köylülerimiz için derdim örnek olmaktı. Şu an da olduğuma da inanıyorum. İnşallah bu köyde ve çevre köylerde, Yuntdağ bölgesinde artarak devam eder.