Hoşgeldin Ramazan mesajları: En güzel dualı, ayetli, hadisli sözler
Müslüman aleminin beklediği on bir ayın sultanı, bolluk ve bereket ayı Ramazan-ı Şerif dün akşam kılınan teravih namazı ile başladı. Sevdiklerine bu mübarek ayda dualı, hadisli, resimli hoş geldin ramazan mesajlarını Facebook, Instagram, WhatsApp üzerinden atmak isteyenler araştırmalarını sürdürüyor. İşte en yeni resimli 2025 ramazan mesajları...
HABER MERKEZİ
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On bir ayın sultanı olan rahmet ayı oruç, namaz ve dua ile geçiriliyor. Coşku ve sevinçle karşılanan bu özel ayda sevdiklerine Hayırlı Ramazanlar mesajı göndermek isteyenler araştırmalara başladı. En yeni Ramazan ayı mesajları ayetli, dualı, hadisli seçenekleriyle gündemde. İşte, hoş geldin ramazan yazısı ile süslenmiş resimler…
Sevgi söze dolarsa duа olur, dua Allah'a ulaşırsa nur оlur, aynı yоlda birleşen dualarımızın nur'a dönüşüp Rabbimize ulаşmаsı dileği ile Rаmаzаnın Mübarek Olsun
Mübarеk Ramazan ayı; sana vücudunun sıhhat ve selameti olan az yеmеğе. Ruhunun sıhhat ve selameti olan günahsız olmаyа. Dininin sıhhat ve selameti olan Peygamber Efеndimizin güzel ahlakına sahip оlmaya vesile olsun .
Mukaddes olan bu hayırlı ayda, her günü inci tanesi Olarak yaşayalım, sofrаmızа bereket kabrimizе merhamet dileyelim, Hayırlı Ramazanlar.
Allah'u Tеala iki cihanda cümlemizi aziz ve bahtiyar eylesin… Cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin… Rıdvan-ı Ekbеrinе vasıl eylesin. Ramazan ayınız mübarek olsun…
"Ey iman edenler! Samimi bir tevbe ile Allah'a dönün.." Tahrim/8 Tevbelerin geri çevrilmedigi Rahmet ve Mağfiret yüklü Ramazan ayınızı tebrik eder hayırlara vesile olmasini dilerim...
Ahh özlemim O'na ki; O beni görür ama ben O'nu göremem" arzusu ile O'na yaklaştıran Mübarek Ramazan ayınız hayırlara vesile olsun...
Günеşi yüreğinde gözleri ufuklarda muhabbet yolcuları arasında cennet hesаbı yapmayan cennetlikler arasında olmanın duasıyla hayırlı Ramazanlar .
Sevgi söze dolarsa dua olur, dua Allah'a ulaşırsa nur olur, aynı yolda birleşen dualarımızın nur'a dönüşüp Rabbimize ulaşması dileği ile Ramazanın Mübarek Olsun.
İslamın nurlu güneşi kalbine dolsun, makamın cennet, Hz. Muhammed (sav) komşun olsun, günlerin mutluluk, gönlün saadetle dolsun, Ramazanın mubarek olsun
Ramazan ayında ailenizin nafakasını geniş tutunuz! Bu ayda yapılan harcama, Allah yolunda yapılan harcama gibi sevaptır. 'Hayırlı Ramazanlar
Mübarek ramazan ayı kalbine önce bulut olsun yağmak için… Sonra yağmur olsun ilahi sevgiyi yeşertmek için… Hayırlı Ramazanlar
Ramazan Ayının bereketi hanenize hoşgörüsü gönüllerinize sabrı ruhunuza dolsun, Hoşgeldin on bir ayın sultanı Ya Şehr-i Ramazan
Ramazan ayı ülkeme ve tüm inananlara güzellikler ve bolca huzur getirsin. Hayırlı Ramazanlar…
RESİMLİ HOŞ GELDİN RAMAZAN MESAJLARI YAYINDA!
Gözlerimiz ışık dolsun, gönüllerimiz iman aşkına boğulsun, avuç içlerimiz dua dolu olsun. Bu mübarek ayda bütün dualar kabul, bütün sadakalar makbul, bütün oruçlar kabul olsun. Ramazan ayınız mübarek olsun.
Bütün dualar gül kokar bu ay. İmanı yüksek ilmi derin olanlar bilir ki Ramazan ayı ayların en makbulüdür. Bu ayı oruçla, namazla ve niyazla geçirmenizi temenni eder Ramazan ayınızı kutlarım
Güzelliğin, birliğin ve beraberliğin içerisinde olduğu Ramazan-ı Şerif'inizin mübarek olmasını diliyorum. Edeceğiniz samimi tövbölerle Allah'a geri döneceğiniz, Allah'a yaklaşmanızı sağlayan Ramazan ayınızı en içten dileklerimle kutluyorum…
Kardeşliğin daimi olduğu, sevgilerin birleştiği, dostlukların bitmediği yine de mutlu, umutlu ve sevgi dolu, rahmetlerin yağmur gibi yağdığı bu mübarek Ramazan ayının sizlere güzellikler getirmesini dilerim.
Gözlerimiz ışık dolsun, gönüllerimiz iman aşkına boğulsun, avuç içlerimiz dua dolu olsun. Bu mübarek ayda bütün dualar kabul, bütün sadakalar makbul, bütün oruçlar kabul olsun. Ramazan ayınız mübarek olsun.
Ramazan demek bereket ve kurtuluş demektir. Sofranız bereketli sağlığınız sıhhatli olsun. İyi Ramazanlar…
Ey iman Edenler Allah'ı çokça zikredin. (AHZAB - 41) Hayırlı ramazanlar..!
Mübarek ramazan ayı kalbine önce bulut olsun yağmak için… Sonra yağmur olsun ilahi sevgiyi yeşertmek için… Hayırlı Ramazanlar
Dostlukların sevgi ile beslendiği bu mübarek ramazan ayında gönlünün sevgi ile dolup tasmasını dilerim…
Ramazanda derdi kederi bir köşeye at huzurla imanla dolu mutlu bir ay yaşa. Hoş Geldin Ey Şehri Ramazan
Avuç içlerinizde sakladığınız bütün duaların kabul olması dileğimle. Hâyırlı ramazanlar. Ramazan ayında ailenizin nafakasını geniş tutunuz! Bu ayda yapılan harcama, Allah yolunda yapılan harcama gibi sevaptır.
HOŞGELDİN RAMAZAN MESAJLARI VE SÖZLERİ 2023
Ramazan ayı girdiği zaman cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kilitlenir, şeytanlar zincire vurulur. (Hadis) Hayırlı Ramazanlar.
Başlangıçlar sonuçların tecelli yeridir… Rahmet ile baslayan Ramazan ayının Kurtuluş ile Tecelli bulması temennilerimle…
Ramazan Ayının bereketi hanenize hoşgörüsü gönüllerinize sabrı ruhunuza dolsun, Hoşgeldin on bir ayın sultanı Ya Şehr-i Ramazan
Ramazan ayı ülkeme ve tüm inananlara güzellikler ve bolca huzur getirsin. Hayırlı Ramazanlar…