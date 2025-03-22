Hülya Koçyiğit arkadaşının ölüm haberini canlı yayında öğrendi! "Hazmetmek o kadar zor ki..."

"Ömür boyunca da çok sık bir araya geldik. Her fırsatta birbirimizi hatırlayarak birbirimizi kutladık. İyi günlerimizde, kötü günlerimizde hep beraber olduğumuzu hissettirdik birbirimize."

"KAN DAMLIYOR SANKİ KALBİMDEN"

"İnan ki şu an sanki kan damlıyor sanki kalbimden, o kadar canım yanıyor ki o yüzden de konuşmakta zorlanıyorum. Biz ona 'beyaz orkide' derdik."