Hülya Koçyiğit arkadaşının ölüm haberini canlı yayında öğrendi! "Hazmetmek o kadar zor ki..."
Türk sinemasının zarif yüzü, Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasından biri olan Filiz Akın hayatını kaybetti. Usta sanatçının vefat haberi, tüm sevenlerini hüzne boğarken, yakın arkadaşı Hülya Koçyiğit, A Haber canlı yayınına bağlandı. Filiz Akın'ın ölüm haberini canlı yayında öğrenen Hülya Koçyiğit, konuşmakta zorlandı, şaşkınlığını şu şekilde ifade ett: "Ben de şu anda bir şok halindeyim. Şu anda ekranlarda öğreniyorum vefat ettiğini."
HABER MERKEZİ
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Filiz Akın, Yeşilçam'ın dört yapraklı goncası denildiğinde akla ilk gelen isimlerdendi. Türk sinemasının unutulmaz yıldızlarından Filiz Akın, sevenlerini hüzne boğarak hayata veda etti. Güzel ve zarif duruşuyla hafızalara kazınan Akın'ın vefat haberi büyük yankı uyandırdı. Ölüm haberini canlı yayında öğrenen Hülya Koçyiğit ise konuşmakta zorlandı. "Şok içerisindeyim" diyen Koçyiğit'in feryadı ise yürekleri dağladı…
Telefon bağlantısıyla yayına katılan Hülya Koçyiğit, haberi aldığı anda yaşadığı şaşkınlığı ve derin üzüntüyü şu sözlerle dile getirdi: "Ben de şu anda bir şok halindeyim. Şu anda ekranlarda öğreniyorum vefat ettiğini."
"Filiz Akın elbette ki son derece değerli, çok çok sevdiğim, çok kıymet verdiğim bir arkadaşım. Çok uzun zamandır çok ağır tedavilerden, hastalıklardan geçti. Ama her defasında üstesinden gelmeyi başardı."
"Ancak ne yazık ki demek ki son zamanlarda adamakıllı ağırlaştı. Kendisiyle konuşamıyorduk. Eşiyle haberleşiyorduk. Ama hep bir ümidimiz vardı. Bu sefer de atlatır diye. O kadar zor ki şu anı hazmetmek."
Koçyiğit, sözlerini sürdürürken Filiz Akın'ın ailesine ve sevenlerine sabır dileyerek, "Allah tüm sevenlerine, her şeyden önce İlker'e ve sevgili eşine sabır versin. Çok zor konuşmak. Çok kıymetli, çok değerli bir insandan söz ediyoruz. Ama son yıllarda çok sağlık sorunlarıyla uğraştı. Allah hepimize sabır versin." ifadelerini kullandı.
"FATMA GİRİK, FİLİZ AKIN GİBİ İSİMLER BİR DAHA KOLAY KOLAY YETİŞMEZ"
Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncularından biri olan Filiz Akın, beyazperdede sayısız projeye imza atmış ve hayranlarının gönlünde taht kurmuştu.
Hülya Koçyiğit, Filiz Akın'ın vefatının Türk sineması için büyük bir kayıp olduğunu belirterek, "Çok zor çünkü gidenler yeri asla doldurulamayacak kadar değerli insanlar. Bir Fatma Girik, bir Filiz Akın bir daha kolay kolay yetişmez bu ülkede. O nedenle çok büyük bir kayıp." dedi.
"BİZ ONU BEYAZ ORKİDE DİYE ANARDIK"
Uzun yıllara dayanan dostlukları ve birlikte çalıştıkları döneme de değinen Koçyiğit, Akın'la aralarındaki özel bağdan şu sözlerle bahsetti:
"Elbette ki bizler bir yandan rakip olarak gösterilsek de biz çok yakın arkadaştık. Anılarımız çok, birlikte paylaştığımız çok fazla şey var. İlker ilk dünyaya geldiği zaman ilk ziyaretçilerinden biri bendim."
"Ömür boyunca da çok sık bir araya geldik. Her fırsatta birbirimizi hatırlayarak birbirimizi kutladık. İyi günlerimizde, kötü günlerimizde hep beraber olduğumuzu hissettirdik birbirimize."
"KAN DAMLIYOR SANKİ KALBİMDEN"
"İnan ki şu an sanki kan damlıyor sanki kalbimden, o kadar canım yanıyor ki o yüzden de konuşmakta zorlanıyorum. Biz ona 'beyaz orkide' derdik."
Yeşilçam'ın dört yapraklı goncası denildiğinde akla gelen ilk isimlerdendi Filiz Akın. Sayısız eserleriyle, Türk sinemasına damga vuran isimlerden biri oldu. Şimdi ise Türk sinemasından bir yıldız daha kaydı. Sevenleri ve sinema dünyası, bu büyük kaybın derin üzüntüsünü yaşıyor ancak Türk sinemasının efsane ismi, daima kalbimizde olacak.