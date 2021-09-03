Hüner Coşkuner'in ailesi vasiyeti yerine getirdi

Türk Sanat Müziği sanatçısı Hüner Coşkuner'in Şubat ayında vefat etmesi sevenlerini üzüntüye boğmuştu. Ünlü sanatçının vasiyeti ailesi tarafından yerine getirildi. Çıkacak albümün geliri kanser hastaları ve sokak hayvanlarına bağışlanacak.