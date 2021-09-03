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Haberler Galeri Hüner Coşkuner'in ailesi vasiyeti yerine getirdi

Hüner Coşkuner'in ailesi vasiyeti yerine getirdi

Türk Sanat Müziği sanatçısı Hüner Coşkuner'in Şubat ayında vefat etmesi sevenlerini üzüntüye boğmuştu. Ünlü sanatçının vasiyeti ailesi tarafından yerine getirildi. Çıkacak albümün geliri kanser hastaları ve sokak hayvanlarına bağışlanacak.

Giriş Tarihi: 3 Eylül 2021 Cuma 09:39 Güncelleme Tarihi: 3 Eylül 2021 Cuma 10:06
Hüner Coşkuner’in ailesi vasiyeti yerine getirdi

Kemik iliği kanseri tedavisi gördüğü hastanede 58 yaşında hayatını kaybeden Türk sanat müziği sanatçısı Hüner Coşkuner'in, ölümünden önceki son çalışması müzikseverlerle buluştu.

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Hüner Coşkuner’in ailesi vasiyeti yerine getirdi

Coşkuner, hasta olduğunu öğrendiğinde; yaşama sevincini, müziğe olan tutkusunu kaybetmeden yaşama daha çok sarılmıştı.

Hüner Coşkuner’in ailesi vasiyeti yerine getirdi

Yeni albümü için üç yeni beste yapmış ve yeni fotoğraflar çektirmişti.

Hüner Coşkuner’in ailesi vasiyeti yerine getirdi

Coşkuner'in ailesi, sanatçının vasiyeti gereği önceki gün çıkan albümünden elde edilecek tüm gelirin kanser hastaları ve sokak hayvanlarına bağışlanacağını açıkladı.

Hüner Coşkuner’in ailesi vasiyeti yerine getirdi
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