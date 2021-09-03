Hüner Coşkuner’in ailesi vasiyeti yerine getirdi

Türk Sanat Müziği sanatçısı Hüner Coşkuner'in Şubat ayında vefat etmesi sevenlerini üzüntüye boğmuştu. Ünlü sanatçının vasiyeti ailesi tarafından yerine getirildi. Çıkacak albümün geliri kanser hastaları ve sokak hayvanlarına bağışlanacak.
Giriş Tarihi: 3 Eylül 2021 Cuma 09:39Güncelleme Tarihi: 3 Eylül 2021 Cuma 10:06
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Kemik iliği kanseri tedavisi gördüğü hastanede 58 yaşında hayatını kaybeden Türk sanat müziği sanatçısı Hüner Coşkuner'in, ölümünden önceki son çalışması müzikseverlerle buluştu.