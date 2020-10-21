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Haberler Galeri Hurda jipin değişimi hayran bıraktı

Hurda jipin değişimi hayran bıraktı

Artık hurda haline gelen araçlar yapılan değişimlerle öyle bir hale geliyor ki görenleri kendine hayran bırakıyor. 28 yaşındaki Cenk Topçu da, 8 bin liraya aldığı 1993 model hurda cipi, 30 bin lira harcayarak yeniden yaptı. İşte o muhteşem değişim...

Giriş Tarihi: 21 Ekim 2020 Çarşamba 11:43 Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2020 Çarşamba 11:46
Hurda jipin değişimi hayran bıraktı

Cenk Topçu'nun sanayi sitesinde bir çok usta ile birlikte çalışarak ve 30 bin liraya harcayarak yaptığı cip, ilgi gördü. Topçu, aracın çocukluk hayali olduğunu ve bunu gerçekleştirmek için motorlu kuryelik dahil birçok işte çalıştığını söyledi.

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Hurda jipin değişimi hayran bıraktı

Topçu, gerekli parayı biriktirdikten sonra aldığı aracı baştan yarattıklarını söyleyerek şöyle konuştu:

Hurda jipin değişimi hayran bıraktı

'Nerden bakarsanız 2-3 bin cıvatası elimizden geçti arabanın. Çocukluk hayalimi gerçekleştirdim. Motorundan şasesine kadar en ufak ayrıntısına kadar yaptık arabayı. Hayalimden daha da fazlası oldu. Zonguldak sanayisinde bütün ustaların yardımları oldu. Sabahtan akşama kadar çalıştığımız zamanlarda, başka ustalar da hem izlemek hem de akıl vermek amaçlı yanımıza geliyordu. Çoğu parçası kendi imalatımız. Erkan ustanın kendi ellerinden çıktı. Ön tamponu kendi yaptı. Tavan sepeti, arka bagaj açılır-kapanır. Onu hastane yatağının mekanizmasından yaptık. Daha önce böyle bir sistem yok. Çöpten, hurdadan bile malzeme aldık.'

Hurda jipin değişimi hayran bıraktı

Hayalini gerçekleştirmenin mutluluğu yaşadığını ifade eden Topçu, 'Caddeye çıktığımda tepkiler çok güzel. Gazipaşa Caddesi'nden geçtiğim zaman bütün kafalar bu arabaya dönüyor. Bakan bir daha bakıyor. Sanayiye gittiğimde de bütün ustalar başında toplanıyor arabanın' dedi.

Hurda jipin değişimi hayran bıraktı

İşte kare kare değişim

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