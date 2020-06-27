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Haberler Galeri Hurda otobüsü baştan yarattılar! Değişimi görenleri şok etti

Hurda otobüsü baştan yarattılar! Değişimi görenleri şok etti

1966 model hurda otobüsün değişimi görenleri şaşkına çevirdi. ABD'de yaşayan 30 yaşındaki kadın, hayalindeki evi yapmak için 3 yılda 1966 model hurda otobüsü baştan yarattı.

Giriş Tarihi: 27 Haziran 2020 Cumartesi 10:55 Güncelleme Tarihi: 27 Haziran 2020 Cumartesi 10:58
Hurda otobüsü baştan yarattılar! Değişimi görenleri şok etti

ABD'de yaşayan Jessie Lipskin 1966 model GMC otobüsü eve dönüştürdü.

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Hurda otobüsü baştan yarattılar! Değişimi görenleri şok etti

Hayatında bir şeyler satın almaktan yorulup küçülmeye, daha mütavazı yaşamaya karar veren 30 yaşındaki kadın, internette eski bir otobüs gördü ve onu eve dönüştürmeye karar verdi.

Hurda otobüsü baştan yarattılar! Değişimi görenleri şok etti

Genç kadın, 3 yılda 1966 model hurda otobüsü baştan yarattı.

Hurda otobüsü baştan yarattılar! Değişimi görenleri şok etti

Lipskin, 2015 yılında 7 bin dolar (33 bin Türk lirası civarı) karşılığında otobüs satın aldığında ehliyete sahip bile değildi.

Hurda otobüsü baştan yarattılar! Değişimi görenleri şok etti

New York'ta bir apartman dairesinde yaşayan hayalperest kadın, ocak ayında New Jersey'deki Asbury Park'ta 400 metrelik bir otobüse tam zamanlı olarak taşındı. Yenileme projesinde üç yıl ve yaklaşık 125.000 dolar (593 bin Türk lirası) civarı harcadı.

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