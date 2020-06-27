Hurda otobüsü baştan yarattılar! Değişimi görenleri şok etti

Hayatında bir şeyler satın almaktan yorulup küçülmeye, daha mütavazı yaşamaya karar veren 30 yaşındaki kadın, internette eski bir otobüs gördü ve onu eve dönüştürmeye karar verdi.
Genç kadın, 3 yılda 1966 model hurda otobüsü baştan yarattı.
Lipskin, 2015 yılında 7 bin dolar (33 bin Türk lirası civarı) karşılığında otobüs satın aldığında ehliyete sahip bile değildi.
New York'ta bir apartman dairesinde yaşayan hayalperest kadın, ocak ayında New Jersey'deki Asbury Park'ta 400 metrelik bir otobüse tam zamanlı olarak taşındı. Yenileme projesinde üç yıl ve yaklaşık 125.000 dolar (593 bin Türk lirası) civarı harcadı.