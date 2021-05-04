  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Galeri Hurda yığınına dönen otomobilde can pazarı

Hurda yığınına dönen otomobilde can pazarı

Denizli'de yaya üst geçidine çarparak karşı şeride geçen otomobil, diğer yönden gelen minibüsün önüne düştü. Minibüsün çarpması sonucu otomobilin hurdaya yığınına döndüğü kazada, sürücü aracın camından fırlayarak ağır yaralandı.

Giriş Tarihi: 4 Mayıs 2021 Salı 23:22 Güncelleme Tarihi: 5 Mayıs 2021 Çarşamba 00:36
Hurda yığınına dönen otomobilde can pazarı

Kaza, Pamukkale ilçesi Fevzi Çakmak Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 45 S 5445 plakalı Nissan marka otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek yaya üst geçidin refüjde bulunan beton ayağına çarptı. Aşırı süratli olduğu değerlendirilen otomobil çarpmanın etkisi ile demir bariyerleri yıkarak karşı şeride geçti.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Hurda yığınına dönen otomobilde can pazarı

O sırada diğer yönden ilerleyen Selçuk Uzunay idaresindeki 20 AAT 348 plakalı Mercedes marka minibüsün önüne düştü. Bir anda otomobili önünde gören Uzunay'ın tüm uğraşı sonuçsuz kalarak araca çarptı.

Hurda yığınına dönen otomobilde can pazarı

HASTANE YOLUNDA TEKRAR HAYATA DÖNDÜRÜLDÜ
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri otomobilde sıkışan ve üzerinde herhangi bir kimlik çıkmayan sürücüyü kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Hurda yığınına dönen otomobilde can pazarı

Ağır yaralanan ve otomobilin ön camından vücudunun yarısı çıkan sürücü sağlık ekipleri tarafından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastane yolunda durumu kritikleşen sürücü hayatını kaybetti. Sağlık ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu tekrar hayata döndürüldü.

Hurda yığınına dönen otomobilde can pazarı

Minibüs sürücüsü Uzunbay ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kimliği tespit edilemeyen otomobil sürücüsünün ise hayati tehlikesi devam ediyor.

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Tavşan yuvasından öyle bir şey çıktı ki! Görenler hayran kaldı
Tavşan yuvasından öyle bir şey çıktı ki! Görenler hayran kaldı