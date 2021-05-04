Hurda yığınına dönen otomobilde can pazarı

HASTANE YOLUNDA TEKRAR HAYATA DÖNDÜRÜLDÜ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri otomobilde sıkışan ve üzerinde herhangi bir kimlik çıkmayan sürücüyü kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.