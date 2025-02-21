Hurma diyeti ile 1 haftada 7 kilo vermek mümkün

EN FAZLA 21 HURMA, 3 KASE YOĞURT

Bu diyete göre, günde en fazla 21 hurma ve toplam 3 kase yoğurt yenilebilir. Bu yiyecekleri de üç ana öğüne, yani kahvaltı, öğle ve akşam yemeğine bölmek en sağlıklısı. Başka bir deyişle her kahvaltıda, öğle yemeğinde ve akşam yemeğinde yalnızca 7 hurma ve 1 kase yoğurt yemeniz doğru bir tercih olacak.

Gün içinde hurma ve yoğurt dışında ise hiçbir şey yememeniz, yalnızca bol bol su ve yeşil çay içmeniz önemli. Bu şekilde uygulanan diyetin haftada 5 ila 7 kilo arasında kilo kaybı sağladığı, bunun yanında göbek erimesini, yani bölgesel kilo vermeyi de kolaylaştırdığı iddialar arasında.