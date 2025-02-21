Hurma diyeti ile 1 haftada 7 kilo vermek mümkün

Özellikle Ramazan ayında da sıklıkla tüketilen hurma ile sağlıklı kilo vermek mümkün. Hurma ve yoğurt diyeti ile kısa sürede fazla kilolarınızdan kurtulabilirsiniz. Peki hurma diyeti nasıl yapılır? Hurma yoğurt diyetinde başka neler yenilebilir? İşte yanıtı...
HABER MERKEZİ
Giriş Tarihi : Son Güncelleme :
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1 haftada 7 kilo verdiren hurma-yoğurt diyeti sadece hurma ve yoğurttan oluşan bir diyet. Bu diyet boyunca hurma ve yoğurttan başka hiçbir şey yememeniz gerekiyor. Oldukça katı görünen hurma-yoğurt diyetini popüler hale getirense, çok kısa sürede çok fazla kilo verdirmesi.
Kişinin kilosundan yaşama biçimine, günlük aktivite miktarına ve daha birçok değişkene bağlı olarak verilecek kilo miktarı değişecek olsa da bu diyetin haftada 7 kiloya kadar verdirdiği iddialar arasında. Kilo verdirmesine ek olarak kabızlık sorunu yaşayanların da bu sorundan kurtulduğu, bağırsakların sağlıklı bir şekilde çalışmasına destek olduğu söyleniyor. Hurma yoğurt diyetinin faydaları arasında hazımsızlığa iyi gelmesi, uzun süre tok tutması gibi diyeti destekleyici etkiler bulunuyor.
EN FAZLA 21 HURMA, 3 KASE YOĞURT Bu diyete göre, günde en fazla 21 hurma ve toplam 3 kase yoğurt yenilebilir. Bu yiyecekleri de üç ana öğüne, yani kahvaltı, öğle ve akşam yemeğine bölmek en sağlıklısı. Başka bir deyişle her kahvaltıda, öğle yemeğinde ve akşam yemeğinde yalnızca 7 hurma ve 1 kase yoğurt yemeniz doğru bir tercih olacak.
Gün içinde hurma ve yoğurt dışında ise hiçbir şey yememeniz, yalnızca bol bol su ve yeşil çay içmeniz önemli. Bu şekilde uygulanan diyetin haftada 5 ila 7 kilo arasında kilo kaybı sağladığı, bunun yanında göbek erimesini, yani bölgesel kilo vermeyi de kolaylaştırdığı iddialar arasında.
Sadece 2 yiyecek ile tüm günü geçirmenize neden olan bu diyeti yaparken dikkat edilmesi gerekenler de var. Kullanacağınız yoğurdun az yağlı sütten hazırlanması kilo verme sürecini hızlandıracaktır. Aynı şekilde hurmaların bir gün önceden suda bekletilmesinin, şekerini salacağı için kalori miktarını azaltacağı ve daha etkili olduğu söyleniyor.
Bunlara ek olarak diyeti uygularken gün içinde yaklaşık 30 ila 40 dakika yürüyüş yapılması da öneriliyor. Sadece 2 yiyecekten oluştuğu için vücudun diğer ihtiyaçlarını karşılamak adına 7 gün kadar uyguladıktan sonra en az 1 hafta ara verilmesi, ardından dilenirse tekrar başlanması da sağlık açısından önerilenler arasında.
ÖNEMLİ NOT
Şeker hastaları başta olmak üzere ciddi, kronik bir rahatsızlığı bulunanların bu diyeti uygulamaya başlamadan önce mutlaka doktoruna ve bir diyetisyen ya da beslenme uzmanına danışmalarında fayda var. Kendiniz için iyi bir şey yapmak isterken farkına varmadan sağlığınıza zarar vermeyin.