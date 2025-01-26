  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Galeri İbn-i Sina yıllar önce önerdi! Tam bir gençlik iksiri

İbn-i Sina yıllar önce önerdi! Tam bir gençlik iksiri

Mutfağımızın sevilen lezzetleri aslında birer şifa kaynağı. İbn-i Sina'nın yıllar önce El-Kanun fi't-Tıbb adlı eserinde bahsettiği besinler tam bir gençlik iksiri özelliği taşıyor. Özellikle öyle bir besin var ki yaşlanmayı adeta durduruyor.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi : Son Güncelleme :

İbn-i Sina yıllar önce önerdi! Tam bir gençli iksiri
İbn-i Sina yıllar önce önerdi! Tam bir gençli iksiri

İslam dünyasının önemli alimlerinden olan İbn-i Sina, El-Kanun fi't-Tıbb adlı eserinde nane ve biberiyenin genel sağlık için 'olumlu' etkilerine değinmiştir. Beyin fonksiyonlarını iyileştiren biberiye hücre hasarını engelleyip yaşlanmayı yavaşlatır. Üstelik biberiyenin insan sağlığı için faydaları bununla da sınırlı değil. İşte nane ve biberiyenin faydaları:

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
İbn-i Sina yıllar önce önerdi! Tam bir gençli iksiri
İbn-i Sina yıllar önce önerdi! Tam bir gençli iksiri

SİNDİRİMİ DESTEKLİYOR

Mide rahatsızlıklarını hafifletir: Nane çayı, mideyi rahatlatır, hazımsızlık ve şişkinliği azaltır.

Gaz giderici etkisi vardır: Sindirimi kolaylaştırarak bağırsak gazlarını azaltabilir.

Nefesi açar: Nanede bulunan mentol, burun tıkanıklığını ve sinüs rahatsızlıklarını hafifletebilir.

Öksürüğü yatıştırır: Antiseptik özellikleri sayesinde boğazı rahatlatır.

İbn-i Sina yıllar önce önerdi! Tam bir gençli iksiri
İbn-i Sina yıllar önce önerdi! Tam bir gençli iksiri

Nane çayı içmek, rahatlamayı teşvik ederek stresi ve kaygıyı azaltabilir.

Cildi serinletir: Nane özlü ürünler cildi ferahlatabilir ve kaşıntıyı hafifletebilir.

Akneye iyi gelir: Antibakteriyel özellikleri sayesinde cildi temizlemeye yardımcı olabilir.

Nefesi tazeler: Nane, ağızdaki bakterileri azaltarak ağız kokusunu giderir.

Antibakteriyel özellikler: Diş eti sağlığını korumaya yardımcı olabilir.

İbn-i Sina yıllar önce önerdi! Tam bir gençli iksiri
İbn-i Sina yıllar önce önerdi! Tam bir gençli iksiri

Antioksidanlar içerir: Vücudu serbest radikallerin zararlarından koruyabilir.

Antiviral ve antibakteriyel etkiler: Hastalıklara karşı koruma sağlayabilir.

Baş ağrısına iyi gelir: Nane yağı, şakaklara sürüldüğünde baş ağrısını hafifletebilir.

Kas ağrılarını dindirir: Nane yağı masajı, kas ağrılarını azaltabilir.

İbn-i Sina yıllar önce önerdi! Tam bir gençli iksiri
İbn-i Sina yıllar önce önerdi! Tam bir gençli iksiri

Biberiye (Rosmarinus officinalis) ise sağlık açısından birçok faydası olan, hem mutfakta hem de tıbbi amaçlarla kullanılan bir bitkidir. İşte biberiyenin başlıca faydaları:

ALZHEIMER RİSKİNİ AZALTIYOR

Hafızayı güçlendirir: Biberiye, içerdiği antioksidanlar ve bileşikler sayesinde beyin fonksiyonlarını destekler. Özellikle konsantrasyonu artırıcı etkisiyle bilinir.

Alzheimer riskini azaltabilir: Sinir hücrelerini koruyucu etkileri olduğu düşünülmektedir.

İbn-i Sina yıllar önce önerdi! Tam bir gençli iksiri
İbn-i Sina yıllar önce önerdi! Tam bir gençli iksiri

Serbest radikallerle savaşarak bağışıklık sistemini destekler. Hastalıklara karşı koruyucu olabilir.

KIRIŞIKLIK VE İNCE ÇİZGİLERİN GÖRÜNÜMÜNÜ AZALTIYOR

Biberiye yağı saç köklerini güçlendirir ve saç uzamasını destekler.

Ciltteki ince çizgilerin ve kırışıklıkların görünümünü azaltabilir.

Kolesterolü düzenler: Biberiye, sağlıklı kolesterol seviyelerini destekleyebilir.

Kalp dostu etkiler: Antioksidan özellikleri kalp sağlığını korumaya yardımcı olur.

İbn-i Sina yıllar önce önerdi! Tam bir gençli iksiri
İbn-i Sina yıllar önce önerdi! Tam bir gençli iksiri

Metabolizmayı hızlandırır: Sindirimi destekleyerek kilo verme sürecine yardımcı olabilir.

Şeker isteğini azaltır: Tatlı krizlerini hafifletici etkisi olabilir.