İbn-i Sina yıllar önce önerdi! Tam bir gençlik iksiri

İslam dünyasının önemli alimlerinden olan İbn-i Sina, El-Kanun fi't-Tıbb adlı eserinde nane ve biberiyenin genel sağlık için 'olumlu' etkilerine değinmiştir. Beyin fonksiyonlarını iyileştiren biberiye hücre hasarını engelleyip yaşlanmayı yavaşlatır. Üstelik biberiyenin insan sağlığı için faydaları bununla da sınırlı değil. İşte nane ve biberiyenin faydaları: