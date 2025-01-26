İbn-i Sina yıllar önce önerdi! Tam bir gençlik iksiri
Mutfağımızın sevilen lezzetleri aslında birer şifa kaynağı. İbn-i Sina'nın yıllar önce El-Kanun fi't-Tıbb adlı eserinde bahsettiği besinler tam bir gençlik iksiri özelliği taşıyor. Özellikle öyle bir besin var ki yaşlanmayı adeta durduruyor.
HABER MERKEZİ
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İbn-i Sina yıllar önce önerdi! Tam bir gençli iksiri
İslam dünyasının önemli alimlerinden olan İbn-i Sina, El-Kanun fi't-Tıbb adlı eserinde nane ve biberiyenin genel sağlık için 'olumlu' etkilerine değinmiştir. Beyin fonksiyonlarını iyileştiren biberiye hücre hasarını engelleyip yaşlanmayı yavaşlatır. Üstelik biberiyenin insan sağlığı için faydaları bununla da sınırlı değil. İşte nane ve biberiyenin faydaları: