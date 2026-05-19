İbn-i Sina’dan 1000 yıllık şifa reçetesi! Öksürüğü anında yok ediyor
İbn-i Sina, yaklaşık 1000 yıl önce kaleme aldığı El Kanun Fi't Tıbb adlı eseriyle günümüzde de yol göstermeye devam ediyor. Mevsim geçişlerinde sıkça görülen ve yaşam kalitesini düşüren öksürüğe karşı önerdiği doğal yöntemler, araştırılıyor. Kimyasal ilaçlara başvurmadan, evde kolayca hazırlanabilen karışımlarla öksürüğü hafifletmeyi amaçlayan bu reçeteler, özellikle doğal çözümler arayanlar için birebir. İşte İbn-i Sina'nın öksürüğe iyi gelen karışımları…
Giriş Tarihi : Son Güncelleme :
"Hekimlerin Piri ve Hükümdarı" olarak nitelendirdikleri, yaptığı çalışmalarla tıp tarihine geçen ünlü alim İbn-i Sina'nın tarifleri her derde deva oluyor. Sağlık için doğal tarifleri tercih eden kişiler İbn-i Sina'nın verdiği tarifleri sık sık kullanıyor.
İbn-i Sina, kış aylarında oldukça artan öksürük sorunundan kurtulmanız için en etkili olacak karışımı kitabında belirtmiş.
Öksürük, boğaz bölgesinin mukus veya yabancı irritan maddelerden arındırılması adına oluşturulan doğal bir refleks hareketidir. Genel olarak herkes belirli zamanlarda boğazını temizleme ihtiyacı içerisinde bu refleksini kullanabilir. Artan grip, soğuk algınlığı gibi hastalıklar öksürük krizlerine neden olmaktadır.
Yaşam kalitesini oldukça düşüren bu durumdan kurtulmak için öksürüğe iyi gelecek ve boğazı tahriş etmeyecek karışımları uygulamakta fayda vardır. Ancak geçmeyen öksürüğünüz varsa mutlaka doktora danışmanız gerekmektedir.
İBN-İ SİNA'NIN KETEN TOHUMLU VE BALLI ÖKSÜRÜK KÜRÜ
Büyük tıp insanı İbn-i Sina'nın bin yıl önce kaleme aldığı ''El Kanun Fi' Tıbb'' eserinde bahsettiği tariflerden ilki keten tohumu ve bal karışımıdır.
YAPILIŞI
Keten tohumunu biraz kavurun ve daha sonra bal ile yoğurun.
Elde ettiğiniz karışımı bir kavanozda saklayabilirsiniz.
Bu karışımı, öksürüğünüz artmaya başladığında günde bir çay kaşığı olacak şekilde tüketebillirsiniz.
KAYNATILMIŞ ÜZÜM SUYU
Soyulmuş salatalık tohumu, soyulmuş badem, hatmi tohumu, ede gümeci tohumu, zamk, kitre zamkı, soyulmuş ayva çekirdeği, meyan kökü, ökse otu, kuru üzüm ve nişastayı bir kap içerisinde pişirin.
Ardından üzerine kaynatılmış üzüm suyu ilave edin ve karıştırın. Elde ettiğiniz karışımı sabah uyandığınızda ve akşam yatmadan önce birer fincan için.