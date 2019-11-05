  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Galeri > İbrahim Kutluay, Edwina Sponza’yı babasının cenazesinde yalnız bırakmadı

İbrahim Kutluay, Edwina Sponza’yı babasının cenazesinde yalnız bırakmadı

İzmir'de dört kuşaktır kuyumculuk yapan ve dünyaca ünlü isimlere ürün veren Sponza Ailesi'nin 72 yaşında yaşamını yitiren üyesi Enzo Sponza'nın kilisede düzenlenen cenaze töreninde eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay, eski sevgilisi Edwina Sponza'yı sarılarak teselli etti.

Giriş Tarihi: 5 Kasım 2019 Salı 14:58 Güncelleme Tarihi: 5 Kasım 2019 Salı 15:00
İbrahim Kutluay, Edwina Sponza’yı babasının cenazesinde yalnız bırakmadı

İzmir'de uzun yıllardır kuyumculuk yapan Sponza Ailesi'nin üyesi Enzo Sponza, hayatını kaybetti.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
İbrahim Kutluay, Edwina Sponza’yı babasının cenazesinde yalnız bırakmadı

Kentin tanınmış levanten iş insanı Enzo Sponza bugün Alsancak Katolik Kilisesi'nde yapılan ayinin ardından İzmir Paşaköprü Katolik Mezarlığı'na defnedildi.

İbrahim Kutluay, Edwina Sponza’yı babasının cenazesinde yalnız bırakmadı

Ayinde İtalyan asıllı Enzo Sponza'nın çocukları Gabriele, Edwina ve Emmanuele Sponza ile eşi Ayşegül Sponza taziyeleri kabul etti.

İbrahim Kutluay, Edwina Sponza’yı babasının cenazesinde yalnız bırakmadı

Edwina Sponza ile bir dönem aşk yaşayan ve geçen yaz ayrılan eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay da cenazeye katıldı. Kutluay, Edwina Sponza'yı sarılarak teselli etti.

DHA

İbrahim Kutluay, Edwina Sponza’yı babasının cenazesinde yalnız bırakmadı
Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Tuba Büyüküstün'ün sevgilisi Umut Evirgen'e hapis şoku!
Tuba Büyüküstün'ün sevgilisi Umut Evirgen'e hapis şoku!
BİZE ULAŞIN