İbrahim Tatlıses, aşkı Gülçin Karakaya'da buldu
Uzun süredir Bodrum'da yaşayan şarkıcı İbrahim Tatlıses, uzun bir aradan sonra yeni bir aşka yelken açtı. Kendisinden 42 yaş küçük Gülçin Karakaya ile görüntülendi.
Giriş Tarihi: 28 Haziran 2020 Pazar 16:19
Güncelleme Tarihi: 28 Haziran 2020 Pazar 16:22
İbrahim Tatlıses, aşkı Gülçin Karakaya'da buldu
Bodrum'da yaz aylarının tadını çıkaran Tatlıses, sevgilisiyle ilk kez kameralar karşısına geçti. 2. Sayfada'dan Asiye Acar'ın özel haberine göre; İmparator Tatlıses aradığı aşkı Gülçin Karakaya'da buldu.
İbrahim Tatlıses, aşkı Gülçin Karakaya'da buldu
Uzun zamandır aşk yaşayan ikilinin eğlenceli anları objektiflere yansıdı. 68 yaşında, 7 çocuk 9 torun sahibi Tatlıses'in üçüncü kez nikah masasına oturup oturmayacağı merak konusu oldu.
İbrahim Tatlıses, aşkı Gülçin Karakaya'da buldu
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İbrahim Tatlıses, aşkı Gülçin Karakaya'da buldu
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İbrahim Tatlıses, aşkı Gülçin Karakaya'da buldu
ÖZGÜR OZAN VE EŞİ NESLİHAN UĞUR