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Haberler Galeri İbrahim Tatlıses, aşkı Gülçin Karakaya'da buldu

İbrahim Tatlıses, aşkı Gülçin Karakaya'da buldu

Uzun süredir Bodrum'da yaşayan şarkıcı İbrahim Tatlıses, uzun bir aradan sonra yeni bir aşka yelken açtı. Kendisinden 42 yaş küçük Gülçin Karakaya ile görüntülendi.

Giriş Tarihi: 28 Haziran 2020 Pazar 16:19 Güncelleme Tarihi: 28 Haziran 2020 Pazar 16:22
İbrahim Tatlıses, aşkı Gülçin Karakaya'da buldu
İbrahim Tatlıses, aşkı Gülçin Karakaya'da buldu

Bodrum'da yaz aylarının tadını çıkaran Tatlıses, sevgilisiyle ilk kez kameralar karşısına geçti. 2. Sayfada'dan Asiye Acar'ın özel haberine göre; İmparator Tatlıses aradığı aşkı Gülçin Karakaya'da buldu.

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İbrahim Tatlıses, aşkı Gülçin Karakaya'da buldu
İbrahim Tatlıses, aşkı Gülçin Karakaya'da buldu

Uzun zamandır aşk yaşayan ikilinin eğlenceli anları objektiflere yansıdı. 68 yaşında, 7 çocuk 9 torun sahibi Tatlıses'in üçüncü kez nikah masasına oturup oturmayacağı merak konusu oldu.

İbrahim Tatlıses, aşkı Gülçin Karakaya'da buldu
İbrahim Tatlıses, aşkı Gülçin Karakaya'da buldu

İşte ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri...

İbrahim Tatlıses, aşkı Gülçin Karakaya'da buldu
İbrahim Tatlıses, aşkı Gülçin Karakaya'da buldu

ÖZGÜR OZAN VE EŞİ NESLİHAN UĞUR

İbrahim Tatlıses, aşkı Gülçin Karakaya'da buldu
İbrahim Tatlıses, aşkı Gülçin Karakaya'da buldu

ÖZGÜR OZAN VE EŞİ NESLİHAN UĞUR

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