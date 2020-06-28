İbrahim Tatlıses, aşkı Gülçin Karakaya'da buldu

Uzun süredir Bodrum'da yaşayan şarkıcı İbrahim Tatlıses, uzun bir aradan sonra yeni bir aşka yelken açtı. Kendisinden 42 yaş küçük Gülçin Karakaya ile görüntülendi.