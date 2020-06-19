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Haberler Galeri İbrahim Tatlıses'e şok! Aile sırlarını bakın kim ifşa ediyormuş...

İbrahim Tatlıses'e şok! Aile sırlarını bakın kim ifşa ediyormuş...

İbrahim Tatlıses, aile sırlarını ifşa eden kişiyi öğrenmek için harekete geçti. Ancak ünlü şarkıcı öğrendiği gerçek ile sarsıldı. Savcılığa suç duyurusunda bulunan Tatlıses'in sırlarını ifşa eden kişi oğlu çıktı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 19 Haziran 2020 Cuma 14:42 Güncelleme Tarihi: 19 Haziran 2020 Cuma 14:52
İbrahim Tatlıses'e şok! Aile sırlarını bakın kim ifşa ediyormuş...

Müziğe ara verip İzmir'e yerleşen İbrahim Tatlıses, sosyal medya hesabından paylaşım yapmış ve aile sırlarını ifşa eden kişiyi bulmak için harekete geçtiğini açıklamıştı.

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İbrahim Tatlıses'e şok! Aile sırlarını bakın kim ifşa ediyormuş...

Türkücünün aile sırlarını ifşa eden kişi ise oğlu çıktı.

İbrahim Tatlıses'e şok! Aile sırlarını bakın kim ifşa ediyormuş...

"İÇİMİZDEKİ KÖSTEBEĞİ ULAŞMAYA AZ KALDI"

Instagram hesabından paylaşım yapan İbrahim Tatlıses, "İçimizdeki köstebeğe ulaşmaya az kaldı. Bence ben onu bulmadan o kendini açık etse de, o da bizde rahatlasak ama yakınım biliyorum tam emin olmam gerek! Vebal almak istemiyorum. Çok da seviyorum be arkadaş neden?" ifadelerini kullandı.

İbrahim Tatlıses'e şok! Aile sırlarını bakın kim ifşa ediyormuş...

BABASININ ŞİKAYETİ ÜZERİNE İFADE VERDİ

İbrahim Tatlıses'in, bu paylaşımdan sonra oğlu Ahmet Tatlı'dan aile sırlarını dışarıya sızdırdığı iddiasıyla şikayetçi olduğu ortaya çıktı.

İbrahim Tatlıses'e şok! Aile sırlarını bakın kim ifşa ediyormuş...

Tatlı, ifade vermek için emniyete gitti, Tatlıses de o sırada karakoldaydı. Kapının önünde basın mensuplarının olduğunu öğrenen Ahmet Tatlı, görüntülenmemek için arka kapıdan çıkarak uzaklaştı.

İbrahim Tatlıses'e şok! Aile sırlarını bakın kim ifşa ediyormuş...
İbrahim Tatlıses'e şok! Aile sırlarını bakın kim ifşa ediyormuş...
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