İbrahim Tatlıses'e şok! Aile sırlarını bakın kim ifşa ediyormuş...

"İÇİMİZDEKİ KÖSTEBEĞİ ULAŞMAYA AZ KALDI"

Instagram hesabından paylaşım yapan İbrahim Tatlıses, "İçimizdeki köstebeğe ulaşmaya az kaldı. Bence ben onu bulmadan o kendini açık etse de, o da bizde rahatlasak ama yakınım biliyorum tam emin olmam gerek! Vebal almak istemiyorum. Çok da seviyorum be arkadaş neden?" ifadelerini kullandı.