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İçtiğiniz ilaçlara dikkat! Bebekken mide ilacı yerine verilen hap kurt adama çevirdi

İspanya'da görenleri hayrete düşüren bir olay meydana geldi. Bebekken çocuklara mide ilacı yerine verilen saçkıran ilacı kurt adam sendromuna neden oldu. Kurt adam sendromu insan vücudunda bulunun kılların anormal bir şekilde uzamasına deniyor. Her ne kadar bu hastalık doğuştan gibi gözükse de gerçekler öyle değil.

Giriş Tarihi: 30 Kasım 2019 Cumartesi 17:58 Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2019 Cumartesi 17:59
İçtiğiniz ilaçlara dikkat! Bebekken mide ilacı yerine verilen hap kurt adama çevirdi

İspanya'nın Malaga bölgesinde mide ilacı yerine yanlışlıkla saçkıran ilacı verilen en az 17 bebekte 'kurt adam' sendromundakine benzer belirtiler görüldü. Bir anne, "Oğlumun alnı, yanakları, kolları, bacakları ve elleri kıllarla kaplandı. Çok korkunçtu" dedi. Kamu sağlığı düzenleme kurumu AEMPS'in, Cantabria, Valencia ve Granada'da görülen vakalar üzerine başlattığı soruşturma sonunda yanlışlığın bir ilaç şirketinin dağıtım merkezinde yanlış etiketlemeden kaynaklandığı anlaşıldı.

Soruşturma sonuçlanıncaya kadar şirketin faaliyetleri durduruldu. AEMPS'in açıklamasına göre çocuklara reflü tedavisi için omeprazol yerine saç çıkmasını hızlandıran minoksidil verildi.

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İçtiğiniz ilaçlara dikkat! Bebekken mide ilacı yerine verilen hap kurt adama çevirdi

"Birkaç hafta içinde normale döner"

Temmuz'da görülen vakaların ardından ilaç toplatıldı. Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasında ilacın kesilmesiyle kılların döküleceği, bu belirtilerin görüldüğü çocukların durumunun birkaç hafta içinde normale döneceği belirtildi.

İçtiğiniz ilaçlara dikkat! Bebekken mide ilacı yerine verilen hap kurt adama çevirdi


İspanya'da yayımlanan El Mundo gazetesine konuşan bir Amaya adlı bir anne, 22 aylık kızının yüzünde kıllar çıkmaya başlayınca paniğe kapıldığını söyledi. Aynı ilacı alan Uriel adlı bir bebeğin ise tüm vücudunun kıllarla kaplandığı ve kaşlarının bir yetişkininki gibi kalınlaştığı görüldü. Minoksodil'in çocuklarda "kurt adam" sendromu olarak da bilinen hipertrikoz belirtilerine yol açtığı belirtiliyor. Hipertrikozda yüz ve diğer bölgelerde aşırı derecede kıllanma oluşuyor.

İçtiğiniz ilaçlara dikkat! Bebekken mide ilacı yerine verilen hap kurt adama çevirdi

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6 SAATTE 232 DİŞİ ÇEKİLDİ

Hindistan'da şiddetli ağrı şikayetiyle dişçiye giden gencin ağzından 6 saat süren operasyonla tam 232 küçük diş çıkarıldı.

İçtiğiniz ilaçlara dikkat! Bebekken mide ilacı yerine verilen hap kurt adama çevirdi

Mumbai'de yaşanan ve dünya dişçilik tarihine geçecek olay, Maharashtrayan eyaletinin Buldhana bölgesinde yaşayan 17 yaşındaki Ashik Gavai'nin sağ alt çenesindeki ağrı üzerine ailesi tarafından doktora götürülmesiyle başladı.

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