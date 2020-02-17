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İdlib'deki gözlem noktalarına 150 araçlık sevkiyat
Türkiye-Suriye sınırında sıcak saatler yaşanıyor, dev konvoy geçiş yaptı. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), İdlib'deki gözlem noktalarına obüs, tank, mühimmat ve zırhlı personel taşıyıcı (ZPT) sevk etti.
Giriş Tarihi: 17 Şubat 2020 Pazartesi 12:54
Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2020 Pazartesi 12:57
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), İdlib'deki gözlem noktalarına obüs, tank, mühimmat ve zırhlı personel taşıyıcı (ZPT) sevk etti.
Türkiye'nin farklı birliklerinden takviye amacıyla gönderilen aralarında obüs, tank, mühimmat ve ZPT'lerin yer aldığı 150 araçlık konvoy, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine geldi.
Konvoy güvenlik önlemleri altında İdlib'deki gözlem noktalarına gönderilmek üzere sınır birliklerine yönlendirildi.
Araçların geçişi sırasında çocuklar sevgi gösterisinde bulundu.