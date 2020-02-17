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İdlib'deki gözlem noktalarına 150 araçlık sevkiyat

Türkiye-Suriye sınırında sıcak saatler yaşanıyor, dev konvoy geçiş yaptı. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), İdlib'deki gözlem noktalarına obüs, tank, mühimmat ve zırhlı personel taşıyıcı (ZPT) sevk etti.

Giriş Tarihi: 17 Şubat 2020 Pazartesi 12:54 Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2020 Pazartesi 12:57 BU GALERİYİ PAYLAŞ





