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Haberler Galeri İftara bu tatlıyı yapın! İşte damak çatlatan kakaolu kardelen tatlısı tarifi...

İftara bu tatlıyı yapın! İşte damak çatlatan kakaolu kardelen tatlısı tarifi...

İftara ne yapayım? İftarda tatlı yemeyi düşünenlere damak çatlatan bir önerimiz var. Tatlı ihtiyacınızı karşılayacak yedikten sonra yeniden yemek isteyeceğiniz kakaolu kardelen tatlısının yapımı çok kolay. İşte kakaolu kardelen tatlısı tarifi...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: 22 Mart 2024 14:33 Güncelleme Tarihi: 22 Mart 2024 15:43

İftara bu tatlıyı yapın! İşte damak çatlatan kakaolu kardelen tatlısı tarifi...

En sevilen tatlılarının başında gelen kakaolu kardelen tatlısı, içerisindeki muhallebisiyle damak çatlatmaya devam ediyor. Peki evde kakaolu kardelen tatlısı nasıl yapılır? İşte detaylar...

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İftara bu tatlıyı yapın! İşte damak çatlatan kakaolu kardelen tatlısı tarifi...

KAKAOLU KARDELEN TATLISI NASIL YAPILIR?

Malzemeler:

Muhallebisi için:

1 litre süt
3 yemek kaşığı mısır nişastası
3 yemek kaşığı un
1 adet yumurta sarısı
1,5 çay bardağı şeker
80 gram beyaz çikolata
1 paket krem şanti
1/2 çay bardağı süt
2 yemek kaşığı kakao

İftara bu tatlıyı yapın! İşte damak çatlatan kakaolu kardelen tatlısı tarifi...

Keki için:

4 adet yumurta
1 su bardağı toz şeker
1 çay bardağı süt
1 paket vanilya
1 paket kabartma tozu
2 su bardağı un
2 yemek kaşığı kakao

Keki ıslatmak için:

3,5 su bardağı süt
1 kutu sıvı krema
3/4 çay bardağı toz şeker

Üzeri için:

1 çay bardağı Hindistan cevizi
50 gram fındık (ya da fıstık)

Arası için:

50 gram fındık (ya da fıstık)

İftara bu tatlıyı yapın! İşte damak çatlatan kakaolu kardelen tatlısı tarifi...

Yapılışı:

İlk olarak muhallebisi için tencereye süt, nişasta, un, şeker, yumurta sarısı, alıp pürüzsüz olacak şekilde karıştırın. Göz göz oluncaya kadar pişirin.
Pişen muhallebiyi ocaktan alın ve içerisine vanilya, beyaz çikolatayı ekleyip, çikolata eriyene kadar karıştıralım ve soğumaya bırakın.
Soğuyan muhallebinin üzerine 1 paket krem şanti ve yarım çay bardağı süt ilave edip, mikserle 4-5 dakika çırpın.
Keki ıslatmak için; süt, sıvı krema ve şekeri bir kapta karıştıralım ve kenarda bekletin.
Keki için, yumurta ve şekeri çırpın. Sütü ekleyin.
Un, kabartma tozu, vanilyayı eleyerek karışıma un kalmayacak şekilde yedirin.

İftara bu tatlıyı yapın! İşte damak çatlatan kakaolu kardelen tatlısı tarifi...

Yağlı kağıt serili borcama hamuru boşaltın.
170 derece önceden ısıtılmış alt üst ayar fırında, yaklaşık 25 dakika pişirin ve soğumaya bırakın.
Soğuyan keki ortadan ikiye bölün. Kekin birini kek kalıbına yerleştirin.Süt ve sıvı krema karışımının yarısını kekin üzerine gezdirin.
Muhallebinin yarısını da güzelce üzerine yayarak, düzleştirin,fındık ve fıstık içi serpin.Sonra ortadan böldüğümüz kekin diğer yarısını üzerine kapatın ve ayırdığınız süt-krema karışımını tekrar kekin üzerine gezdirin.
Kalan muhallebiyi de kekin üzerine tamamen dökün ve güzelce düzleştirin. Hindistan cevizi serperek, kekin üzerini kaplayın.Buzdolabında bir gece ya da en az 7-8 saat beklettikten sonra, dilediğiniz şekilde süsleyerek servis yapabilirsiniz.

Afiyet olsun...

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