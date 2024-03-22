İftara bu tatlıyı yapın! İşte damak çatlatan kakaolu kardelen tatlısı tarifi...

Yapılışı:

İlk olarak muhallebisi için tencereye süt, nişasta, un, şeker, yumurta sarısı, alıp pürüzsüz olacak şekilde karıştırın. Göz göz oluncaya kadar pişirin.

Pişen muhallebiyi ocaktan alın ve içerisine vanilya, beyaz çikolatayı ekleyip, çikolata eriyene kadar karıştıralım ve soğumaya bırakın.

Soğuyan muhallebinin üzerine 1 paket krem şanti ve yarım çay bardağı süt ilave edip, mikserle 4-5 dakika çırpın.

Keki ıslatmak için; süt, sıvı krema ve şekeri bir kapta karıştıralım ve kenarda bekletin.

Keki için, yumurta ve şekeri çırpın. Sütü ekleyin.

Un, kabartma tozu, vanilyayı eleyerek karışıma un kalmayacak şekilde yedirin.