İftara ne kadar kaldı? 19 Mart Çarşamba İzmir iftar saati

İZMİR'DE İFTAR SAAT KAÇTA?

İzmir'de iftar bugün saat 19:29'de yapılacak.

İL İL İFTAR SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

DÂVÛD ORUCU NEDİR?

Bir gün oruç tutup bir gün tutmamaya "Dâvûd orucu" denir. Bu ismin veriliş nedeni Hz. Dâvûd'un (a.s.) bu şekilde oruç tutmuş olmasıdır. Bu oruca söz konusu ismi bizzat Hz. Peygamber (s.a.s.) vermiş ve faziletini şöyle belirtmiştir: "En faziletli oruç Davud'un (a.s.) tuttuğu oruçtur; o bir gün oruç tutar, bir gün tutmazdı." (Nesâî, Sıyâm, 76 [2388]; bkz. Buhârî, Ehâdîsü'l-enbiyâ, 38 [3420], Savm, 56 [1976]; Müslim, Sıyâm, 181 [1159]). Yine Hz. Peygamber (s.a.s), "Allah'ın en çok sevdiği oruç Dâvûd Peygamberin (a.s.) orucudur." (Buhârî, Teheccüd, 7 [1131]; Müslim, Sıyâm, 189-190 [1159]) buyurmuştur.