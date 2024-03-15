İftara ne pişirsem? İşte en kolay iftar menüsü... Adım adım damak çatlatan yemek tarifleri

Kırmızı Mercimek Çorbası Tarifi İçin Malzemeler

1,5 su bardağıkırmızı mercimek

1 yemek kaşığıtereyağı

4 yemek kaşığızeytinyağı

2 tatlı kaşığıun

1 adetkuru soğan

1 adetdefne yaprağı

2 çay kaşığıtuz

1 çay kaşığıtane karabiber

2 litretavuk suyu(sıcak)

2 tatlı kaşığıtereyağı(soğuk)

Kırmızı Mercimek Çorbası Tarifi Nasıl Yapılır?

Mercimekleri soğuk suda ovalayarak yıkayın. Bu işlemi yaparken mercimekleri kırmamaya özen gösterin ve su berraklaşana kadar devam edin. Yıkanan mercimekleri süzgeçte bekletin.

Derin bir tencerede tereyağı ve zeytinyağı karışımında unu kokusu çıkana kadar kısık ateşte kavurun.

Tencereye süzülmüş mercimekleri ekleyin ve yüksek ateşte mercimekler aşırı ısınana kadar kavurun.

Soğanın kabuğunu soyun ve bütün olarak tencereye koyun, baharatları da ekleyip sıcak tavuk suyunu dökün. Çorba kaynamaya başlayınca kapağını kapatıp altını kısın.

Mercimekler yumuşak ve rahatça dağılan bir hal alınca soğanı çıkarın ve çorbayı süzgeçten geçirin. Bu işlemi yaparken spatula kullanabilirsiniz.

Süzülen çorbayı tekrar tencereye aktarın ve içine soğuk tereyağı koyup kepçeyle havalandırarak kısık ateşte 1 taşım kaynatın.

Süzme mercimek çorbasını biberli yağ ve limonla servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.