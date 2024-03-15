İftara ne pişirsem? İşte en kolay iftar menüsü... Adım adım damak çatlatan yemek tarifleri

ORMAN KEBABI YAPILIŞI:
Tencereye etleri koyup, ağzını kapatalım ve kısık ateşte suyunu salıp çekene kadar pişirelim.
Soğanı, domatesi, yeşil biberi ince ince doğrayalım.
Patatesleri, havuçları küp şeklinde iri iri doğrayalım.
Etler suyunu çektikten içine soğanı, zeytin yağını ilave edip, soğanlar hafif pembeleşene kadar kavuralım.
Sonra domatesi, yeşil biberi, patatesleri, havuçları, salçayı, karabiberi, kırmızı biberi, tuzu ilave edelim ve 2-3 dakika kavuralım.
Daha sonra tencerenin kapağını kapatıp, ara ara karıştırarak 5 dakika daha kavuralım.
Sebzelerin üzerini geçecek şekilde sıcak su ilave edip, orta ateşte pişirelim.
Yemeği ocaktan almamıza yakın bezelyeleri ilave edip, 2-3 dakika daha pişirip, Orman Kebabımızı sıcak sıcak servis yapalım.