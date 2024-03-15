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Haberler Galeri İftara ne pişirsem? İşte en kolay iftar menüsü... Adım adım damak çatlatan yemek tarifleri

İftara ne pişirsem? İşte en kolay iftar menüsü... Adım adım damak çatlatan yemek tarifleri

Bu akşam iftara ne yemek yapsam? sorusu araştırılmaya başlandı. İftar için yemek yapmayı düşünenlere hazırladığımız bu haberde adım adım hazırlayacağınız bu menü, damak çatlatacak. İşte en kolay iftar menüsü yemek tarifleri...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: 15 Mart 2024 13:08 Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2024 13:21

İftara ne pişirsem? İşte en kolay iftar menüsü... Adım adım damak çatlatan yemek tarifleri

İftar menüsü yemek tarifleri araştırılmaya başlandı. Çorbadan tatlıya sizin için derlediğimiz bu menüdeki tarifleri yapmak çok kolay. İşte 5. gün Ramazan menüsü örnekleri...

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İftara ne pişirsem? İşte en kolay iftar menüsü... Adım adım damak çatlatan yemek tarifleri

ORMAN KEBABI TARİFİ - ORMAN KEBABI NASIL YAPILIR?

Orman Kebabı İçin Malzemeler:

500 gr kuşbaşı et,

2 adet patates,

2 adet havuç,

1 adet domates,

1 adet yeşil biber,

1 adet soğan,

1 küçük kavanoz bezelye,

2 çorba kaşığı salça,

Zeytinyağı,

Tuz,

Karabiber,

Kırmızı pul biber,

Sıcak su.

İftara ne pişirsem? İşte en kolay iftar menüsü... Adım adım damak çatlatan yemek tarifleri

ORMAN KEBABI YAPILIŞI:

Tencereye etleri koyup, ağzını kapatalım ve kısık ateşte suyunu salıp çekene kadar pişirelim.
Soğanı, domatesi, yeşil biberi ince ince doğrayalım.
Patatesleri, havuçları küp şeklinde iri iri doğrayalım.
Etler suyunu çektikten içine soğanı, zeytin yağını ilave edip, soğanlar hafif pembeleşene kadar kavuralım.
Sonra domatesi, yeşil biberi, patatesleri, havuçları, salçayı, karabiberi, kırmızı biberi, tuzu ilave edelim ve 2-3 dakika kavuralım.
Daha sonra tencerenin kapağını kapatıp, ara ara karıştırarak 5 dakika daha kavuralım.
Sebzelerin üzerini geçecek şekilde sıcak su ilave edip, orta ateşte pişirelim.
Yemeği ocaktan almamıza yakın bezelyeleri ilave edip, 2-3 dakika daha pişirip, Orman Kebabımızı sıcak sıcak servis yapalım.

İftara ne pişirsem? İşte en kolay iftar menüsü... Adım adım damak çatlatan yemek tarifleri

Kırmızı Mercimek Çorbası Tarifi İçin Malzemeler

1,5 su bardağıkırmızı mercimek
1 yemek kaşığıtereyağı
4 yemek kaşığızeytinyağı
2 tatlı kaşığıun
1 adetkuru soğan
1 adetdefne yaprağı
2 çay kaşığıtuz
1 çay kaşığıtane karabiber
2 litretavuk suyu(sıcak)
2 tatlı kaşığıtereyağı(soğuk)

Kırmızı Mercimek Çorbası Tarifi Nasıl Yapılır?

Mercimekleri soğuk suda ovalayarak yıkayın. Bu işlemi yaparken mercimekleri kırmamaya özen gösterin ve su berraklaşana kadar devam edin. Yıkanan mercimekleri süzgeçte bekletin.
Derin bir tencerede tereyağı ve zeytinyağı karışımında unu kokusu çıkana kadar kısık ateşte kavurun.
Tencereye süzülmüş mercimekleri ekleyin ve yüksek ateşte mercimekler aşırı ısınana kadar kavurun.
Soğanın kabuğunu soyun ve bütün olarak tencereye koyun, baharatları da ekleyip sıcak tavuk suyunu dökün. Çorba kaynamaya başlayınca kapağını kapatıp altını kısın.
Mercimekler yumuşak ve rahatça dağılan bir hal alınca soğanı çıkarın ve çorbayı süzgeçten geçirin. Bu işlemi yaparken spatula kullanabilirsiniz.
Süzülen çorbayı tekrar tencereye aktarın ve içine soğuk tereyağı koyup kepçeyle havalandırarak kısık ateşte 1 taşım kaynatın.
Süzme mercimek çorbasını biberli yağ ve limonla servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

İftara ne pişirsem? İşte en kolay iftar menüsü... Adım adım damak çatlatan yemek tarifleri

KAVURMA ERİŞTE TARİFİ İÇİN MALZEMELER

4 su bardağı erişte (ben ev yapımı erişte kullandım)
Yarım çay bardağı sıvı yağ
1 çay kaşığı tuz
1 tane tavuk suyu tablet
5-6 su bardağı sıcak su

Öncelikle derin bir tavanın içerisinde yarım çay bardağı kadar sıvı yağ ile eriştemizi 2-3 dakika kavuruyoruz.Rengi hafif değişecek şekilde kavurma makarna yapar gibi. Bu işlemde mis gibi koku geliyor.
Daha sonra kavrulan eriştelerimizin üzerine sıcak suyumuzu döküyoruz Eriştelerin üzerini 1 parmak geçecek şekilde.
Sonra tuzu ve tavuk suyu tableti atıp erimesi için karıştırıyoruz ve orta ateşte suyunu çekene kadar pişiriyoruz.

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