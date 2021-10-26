İğne yaptırmaya geldiği hastanede güvenlik görevlilerine saldırdı

Saldırının ardından hastaneni başhekimi Op. Dr. Devrim Demirel ve sağlık çalışanları, acil servis önünde basın açıklaması yaptı. Başhekim Op. Dr. Demirel, "Her seferinde sağlık çalışanlarına yapılan şiddete karşı direneceğiz. Biz hiç tanımadığımız kişilere canımız pahasına hizmet etmeye çalışıyoruz. Kimsenin de bize, bu kutsal görevi yapan hekimlere ve sağlık çalışanlarına şiddet göstermeye hakkı yok" dedi.