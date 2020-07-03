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Haberler Galeri İkinci kez çocuk sahibi olmuşlardı! Bergüzar Korel ve Halit Ergenç’in oğlu ilk kez görüntülendi

İkinci kez çocuk sahibi olmuşlardı! Bergüzar Korel ve Halit Ergenç’in oğlu ilk kez görüntülendi

11 yıl önce nikah masasına oturan Halit Ergenç ve Bergüzar Korel, geçtiğimiz aylarda ikinci çocukları Han'ı kucağına almıştı. Çiftin oğlu Han'ın yüzü ilk kez görüntülendi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 3 Temmuz 2020 Cuma 11:55 Güncelleme Tarihi: 3 Temmuz 2020 Cuma 12:37
İkinci kez çocuk sahibi olmuşlardı! Bergüzar Korel ve Halit Ergenç’in oğlu ilk kez görüntülendi

2009 yılında Halit Ergenç ile nikah masasına oturan oyuncu Bergüzar Korel, geçtiğimiz aylarda Han adını verdikleri ikinci çocuğunu dünyaya getirdi.

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İkinci kez çocuk sahibi olmuşlardı! Bergüzar Korel ve Halit Ergenç’in oğlu ilk kez görüntülendi

Koronavirüs salgınından dolayı çocukları ve eşiyle evde zaman geçiren Bergüzar Korel, önceki gün bebeğiyle Etiler'de görüntülendi.

İkinci kez çocuk sahibi olmuşlardı! Bergüzar Korel ve Halit Ergenç’in oğlu ilk kez görüntülendi

BABASINA BENZERLİĞİ DİKKAT ÇEKTİ

Bebeğin yüzünü saklama çabasında başarılı olamayan aile, ilk kez bir arada objektiflere takıldı. Etiler'de bir mekanda oturan çift, arkadaşları ile bol bol vakit geçirdi.

İkinci kez çocuk sahibi olmuşlardı! Bergüzar Korel ve Halit Ergenç’in oğlu ilk kez görüntülendi

Kahve molasını Han bebeğin ağlaması ile bozan Korel, sık sık ayağa kalkarak, oğlunu gezdirdi. İlk kez kameralar ile tanışan bebeğin, babası Halit Ergenç'e olan benzerliği dikkatlerden kaçmadı.

İkinci kez çocuk sahibi olmuşlardı! Bergüzar Korel ve Halit Ergenç’in oğlu ilk kez görüntülendi

Virüsten korunmak için evinden çıkmamaya özen gösteren Bergüzar Korel'in yanına gelen arkadaşına maskesiz şekilde çocuğunu sevdirmesi de herkesi şaşırttı.

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