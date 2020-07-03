İkinci kez çocuk sahibi olmuşlardı! Bergüzar Korel ve Halit Ergenç’in oğlu ilk kez görüntülendi

BABASINA BENZERLİĞİ DİKKAT ÇEKTİ

Bebeğin yüzünü saklama çabasında başarılı olamayan aile, ilk kez bir arada objektiflere takıldı. Etiler'de bir mekanda oturan çift, arkadaşları ile bol bol vakit geçirdi.

