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Haberler Galeri İlk açıklama geldi! Survivor yarışmacıları Sercan Yıldırım ve Aycan Yanaç aşk mı yaşıyor?

İlk açıklama geldi! Survivor yarışmacıları Sercan Yıldırım ve Aycan Yanaç aşk mı yaşıyor?

Survivor yarışmasında dikkati çeken Aycan Yanaç ve Sercan Yıldırım'ın aşk yaşadığı iddia edildi. Magazin gündemine bomba gibi düşen bu iddia hakkında ilk açıklama Sercan Yıldırım'dan geldi.

Giriş Tarihi: 5 Ekim 2020 Pazartesi 16:38 Güncelleme Tarihi: 5 Ekim 2020 Pazartesi 16:39
İlk açıklama geldi! Survivor yarışmacıları Sercan Yıldırım ve Aycan Yanaç aşk mı yaşıyor?

Survivor yarışmasındaki dostluklarını sürdüren futbolcular Aycan Yanaç ve Sercan Yıldırım önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi.

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İlk açıklama geldi! Survivor yarışmacıları Sercan Yıldırım ve Aycan Yanaç aşk mı yaşıyor?

Gaziantep Alg Spor Kulübü'nde top koşturan Yanaç, antrenmanlardan bulduğu boşluğu İstanbul'a gelerek değerlendirdi.

İlk açıklama geldi! Survivor yarışmacıları Sercan Yıldırım ve Aycan Yanaç aşk mı yaşıyor?

Futbolculara, Yıldırım'ın yeni evlenen kardeşi Tezcan Yıldırım da eşlik etti.

İlk açıklama geldi! Survivor yarışmacıları Sercan Yıldırım ve Aycan Yanaç aşk mı yaşıyor?

Sercan Yıldırım, mekan çıkışı Aycan Yanaç'la aralarında çıkan aşk iddiaları hakkındaki sorulara şu cevabı verdi: "Aycan benim kardeşimdir. Asla öyle bir şey yok."

İlk açıklama geldi! Survivor yarışmacıları Sercan Yıldırım ve Aycan Yanaç aşk mı yaşıyor?

Survivor yarışmasında başlayan arkadaşlıkları devam eden ikili sık sık bir araya geliyor. Yaz aylarında da birlikte tatil yapan Sercan Yıldırım ve Aycan Yanaç iki iyi arkadaş olduğunu iddia ediyor.

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