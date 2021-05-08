Haberler Galeri İlk bakışta kimse fark edemedi! Öyle bir poz verdi ki...

İlk bakışta kimse fark edemedi! Öyle bir poz verdi ki...

Yeni mizah kaynağı sosyal medyada yayılan bu fotoğraflar görenleri hayrete düşürüyor. Ne zaman, nerede çekildiği belli olmayan ama görenleri kırıp geçiren bu fotoğraflar binlerce beğeni ve yorum alıyor. İşte sosyal medya üzerinden yayılan birbirinden komik ve bir o kadar anlamsız o fotoğraflar.

Giriş Tarihi: 8 Mayıs 2021 Cumartesi 13:16 Güncelleme Tarihi: 8 Mayıs 2021 Cumartesi 13:17 BU GALERİYİ PAYLAŞ





