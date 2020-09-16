İlk bakışta ne görüyorsunuz?

Aslan.

Bu resimde bir aslan görüyorsanız korkularınızla yüzleşmekten çekinmeyen cesur bir yapınız var demektir.



Egzotik bir kuş.

Yaratıcı bir yanınız var ve dünyayı daha iyi bir yer yapmak için değiştirmek adına derin arzulara sahipsiniz.