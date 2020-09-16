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İlk bakışta ne görüyorsunuz?

Bazı fotoğraflar vardır ki her bakan farklı şeyler görür. Bu fotoğraflarda da ilk gördüğünüz şey kişiliğinize dair ipucu veriyor. Peki siz fotoğraflarda ilk ne görüyorsunuz?

Giriş Tarihi: 16 Eylül 2020 Çarşamba 12:47 Güncelleme Tarihi: 16 Eylül 2020 Çarşamba 12:47
İlk bakışta ne görüyorsunuz?

İşte sosyal medyada büyük ilgi çeken psikolojik test.

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İlk bakışta ne görüyorsunuz?

Aslan.
Bu resimde bir aslan görüyorsanız korkularınızla yüzleşmekten çekinmeyen cesur bir yapınız var demektir.

Egzotik bir kuş.
Yaratıcı bir yanınız var ve dünyayı daha iyi bir yer yapmak için değiştirmek adına derin arzulara sahipsiniz.

İlk bakışta ne görüyorsunuz?

Ördek.

İlk bakışta bir ördek gördüyseniz hızlı duygu değişimleri yaşıyorsunuz. Ani kararlar almaya meyilli bir yapınız var. Tavşan. Her hamlenizin sonuçlarını iyi hesap edersiniz. Duygularından çok mantığıyla hareket edenlerdensiniz.

İlk bakışta ne görüyorsunuz?

İki timsah.

Her şeyi kontrol altında tutmak istiyorsunuz. Liderlik özelliklerine sahipsiniz.

Kuş.

Eğer bu resme ilk bakışta bir kuş gördüyseniz yönlendirilmeye açık, sosyal bir kişisiniz. İnsanlarla kolay uzlaşabiliyorsunuz.

İlk bakışta ne görüyorsunuz?

Köpek burnu.

Resmi normal yoldan, soldan sağa doğru analiz etmişsiniz demektir. Problemlerin çözümünde mantıklı yolu tercih edenlerdensiniz. Köpek kuyruğu ve ayağı. Resmi sağdan sola doğru incelemişsinizdir. Problemlerin çözümünde yaratıcı yaklaşımı tercih ediyorsunuz. Muhtemelen en orijinal fikirler size ait olanlar.

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