  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Galeri İlk kez göreceksiniz! İşte Fatih Sultan Mehmed'in görenleri şaşırtan portresi...

İlk kez göreceksiniz! İşte Fatih Sultan Mehmed'in görenleri şaşırtan portresi...

Osmanlı padişahlarının fiziksel özellikleri merak ediliyor. Dünyaya hükmeden padişahların ortaya çıkan bu portreleri görenleri bir hayli şaşırtıyor. İşte Fatih Sultan Mehmet ve diğer padişahların görenleri şaşırtan portreleri...

Giriş Tarihi : Son Güncelleme :

İlk kez göreceksiniz! İşte Fatih Sultan Mehmed’in görenleri şaşırtan portresi...

Türkiye'de yaşayan İranlı ressam Reza Hemma-Tirad, 3 yıl boyunca tarihçilerle çalıştı ve 36 padişahın portresini yaptı. Eserler, zihinlerdeki padişah görüntülerinden biraz farklı.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
İlk kez göreceksiniz! İşte Fatih Sultan Mehmed’in görenleri şaşırtan portresi...

OSMANLI PADİŞAHLARININ ÖLÜM NEDENLERİ

Genç Osman hadisesi altı asırlık Osmanlı tarihinin en trajik olaylarındandır ve 1622'nin 20 Mayıs'ında yaşanan hadise, asırlar boyu unutulmamıştır.

İlk kez göreceksiniz! İşte Fatih Sultan Mehmed’in görenleri şaşırtan portresi...
14 yaşında iken tahta çıkan İkinci Osman, yani Genç Osman, reform yapmaya çalışırken canından olmuştu.
İlk kez göreceksiniz! İşte Fatih Sultan Mehmed’in görenleri şaşırtan portresi...
Polonya üzerine sefere çıkarken idamını emrettiği kardeşi Şehzade Mehmed “Osman, Allah’tan dilerim ki ömrün berbad olsun! Beni hayatımdan mahrum ettin, inşaallah sen de saltanat süremeyesin” diye beddua etmişti.
İlk kez göreceksiniz! İşte Fatih Sultan Mehmed’in görenleri şaşırtan portresi...
Birinci Ahmed’in ölümünden sonra, Osmanlı tahtına devletin ileri gelenlerinin mutabakatıyla, 22 Eylül 1617 günü Birinci Ahmed’in en büyük oğlu olan Şehzade Mustafa geçirildi.
İlk kez göreceksiniz! İşte Fatih Sultan Mehmed’in görenleri şaşırtan portresi...
Mustafa, Genç Osman’ın ağabeyi idi ve saltanat o zamana kadar babadan oğula geçerken, tahta artık hanedanın hayattaki en yaşlı erkek üyesinin oturtulması kararlaştırılmıştı.
İlk kez göreceksiniz! İşte Fatih Sultan Mehmed’in görenleri şaşırtan portresi...

PADİŞAHI ODAYA KİLİTLEDİ
Ancak, Birinci Mustafa'nın akli durumundaki bozukluk yüzünden devlet işleri yürümüyordu. Durumu gören Harem Ağası Mustafa, padişahı tahttan indirmek için bir komplo hazırladı.

İlk kez göreceksiniz! İşte Fatih Sultan Mehmed’in görenleri şaşırtan portresi...
26 Şubat 1618 günü askerlere maaş dağıtıldığı sırada hükümdarı dairesine kilitledi ve tahta Birinci Ahmed’in diğer oğlu olan Şehzade Osman çıkartıldı. Böyle bir emrivaki ile tahtından olan Birinci Mustafa, sadece 97 gün padişahlık edebilmişti.
İlk kez göreceksiniz! İşte Fatih Sultan Mehmed’in görenleri şaşırtan portresi...
Genç Osman, büyük dedeleri gibi cihangir olup şöhret kazanma hevesine düştü ve 1621 Nisan’ında Polonya üzerine sefere çıktı ama İstanbul’dan ayrılmadan önce kendisinden dört ay küçük olan kardeşi Şehzade Mehmed’i boğdurttu.
İlk kez göreceksiniz! İşte Fatih Sultan Mehmed’in görenleri şaşırtan portresi...
İdam için gerekli fetvayı Şeyhülislâmı Esad Efendi’den alamamış ve şeyhülislâmlıkta gözü olan Rumeli Kazaskeri Kemaleddin Efendi’den elde etmişti.
İlk kez göreceksiniz! İşte Fatih Sultan Mehmed’in görenleri şaşırtan portresi...
Şehzade Mehmed, kendisini boğmaya gelen cellâdları görünce, kardeşine “Osman, Allah’tan dilerim ki ömrün berbad olsun! Beni hayatımdan mahrum ettin, inşaallah sen de saltanat süremeyesin” diye beddua etmişti.
İlk kez göreceksiniz! İşte Fatih Sultan Mehmed’in görenleri şaşırtan portresi...

YENİÇERİLER AYAKLANDI
Polonya'da kolay bir zafer kazanacağını zanneden Genç Osman,umduğunu bulamadı ve Leh, yani Polonya askerlerinin işgal ettiği Hotin Kalesi kuşatıldıysa da fethedilemedi. Genç Osman,başarısızlığın bütün suçunu yeniçerilere yükledi

İlk kez göreceksiniz! İşte Fatih Sultan Mehmed’in görenleri şaşırtan portresi...
Yeniçeri Ocağı’na çekidüzen vermek istedi fakat kardeşinin bedduası üzerindeydi ve işleri hep ters gitmeye başladı.
İlk kez göreceksiniz! İşte Fatih Sultan Mehmed’in görenleri şaşırtan portresi...
Yeniçeriler’i disiplin altına sokamayan hükümdar, bu defa hacca gitme bahanesiyle Suriye’den ve Anadolu’dan asker toplamayı düşündü fakat planları öğrenilince zor durumda kaldı.
İlk kez göreceksiniz! İşte Fatih Sultan Mehmed’in görenleri şaşırtan portresi...
Askerler, padişahtan hacca gitmemesini istediler ama Genç Osman tepkilere aldırış etmedi ve Üsküdar’a geçti. Bunun üzerine yeniçerilerle sipahiler ayaklandılar.
İlk kez göreceksiniz! İşte Fatih Sultan Mehmed’in görenleri şaşırtan portresi...

HER YERİ YAĞMALADILAR
İsyan kısa sürede büyüdü ve âsiler, padişahın akıl hocalarının kellelerini istediler. Taleplerinin kabul edilmemesi üzerine, Topkapı Sarayı'na girerek her tarafı yağmaladılar.

İlk kez göreceksiniz! İşte Fatih Sultan Mehmed’in görenleri şaşırtan portresi...
Hiçbir direnişle karşılaşmadan sarayın üçüncü kapısından geçerek avluya doldular ve devrik hükümdar Birinci Mustafa’yı buldular.
İlk kez göreceksiniz! İşte Fatih Sultan Mehmed’in görenleri şaşırtan portresi...
Genç Osman durumun vahametini kavrayınca âsilerin taleplerini kabul etti fakat askerler Birinci Mustafa’yı çoktan padişah ilân etmişlerdi. Çaresi kalmadığını gören Genç Osman, yeniçeri ocağına sığındı ve hapsedildi.
İlk kez göreceksiniz! İşte Fatih Sultan Mehmed’in görenleri şaşırtan portresi...

OSMANLI'DA BİR İLK
Birinci Mustafa'nın tarafdarları, eski hükümdar yaşadığı sürece kendi iktidarlarının sağlam olmayacağının farkındaydılar ve bu yüzden Osman'ın ortadan kaldırılmasına karar verdiler.

İlk kez göreceksiniz! İşte Fatih Sultan Mehmed’in görenleri şaşırtan portresi...

Yedikule'ye hapsedilmiş olan devrik hükümdara utanç verici hareketler yapıldı ve Genç Osman kemendle boğuldu.

İlk kez göreceksiniz! İşte Fatih Sultan Mehmed’in görenleri şaşırtan portresi...

Osmanlı tarihinde bir padişah ilk defa teb'ası tarafından öldürülüyordu ve Genç Osman, halkın kanaatine göre tahtını sağlamlaştırmak için canını aldığı kardeşi Şehzade Mehmed'in bedduasına uğramıştı.

İlk kez göreceksiniz! İşte Fatih Sultan Mehmed’in görenleri şaşırtan portresi...

İşte dünyaya hükmeden Padişahların ölüm nedenleri...

İlk kez göreceksiniz! İşte Fatih Sultan Mehmed’in görenleri şaşırtan portresi...

Osman Gazi

İlk kez göreceksiniz! İşte Fatih Sultan Mehmed’in görenleri şaşırtan portresi...
Doğum: 1258 / Ölüm: 1326 / Tahta çıktığı tarih:1281
İlk kez göreceksiniz! İşte Fatih Sultan Mehmed’in görenleri şaşırtan portresi...
Osmanlı İmparatorluğu’nun kurucusu olan Osman Gazi 1326′da kalp yetmezliğinden öldü.