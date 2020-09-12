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Haberler Galeri İlk kez görüntülendi! İşte Defne Samyeli'nin yeni aşkı

İlk kez görüntülendi! İşte Defne Samyeli'nin yeni aşkı

Sunucu ve oyuncu Defne Samyeli, Cem Yılmaz'ın ardından mutluluğu buldu. Samyeli, Beşiktaş'ın eski başkanı Serdar Bilgili ile görüntülendi. İkilinin Bilgili'nin teknesiyle tatile çıktıları belirtildi.

Giriş Tarihi: 12 Eylül 2020 Cumartesi 09:27 Güncelleme Tarihi: 12 Eylül 2020 Cumartesi 09:29
İlk kez görüntülendi! İşte Defne Samyeli'nin yeni aşkı

Defne Samyeli'nin geçen ay Beşiktaş eski Başkanı Serdar Bilgili ile yakınlaştığı iddia edildi.

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İlk kez görüntülendi! İşte Defne Samyeli'nin yeni aşkı

Televizyonculukla başlayan kariyerine şarkıcılıkla devam eden Samyeli de, Bilgili de aşk haberleriyle ilgili bir yorum yapmayınca aşk haberi muallakta kalmıştı.

İlk kez görüntülendi! İşte Defne Samyeli'nin yeni aşkı

Çifte yakın bir kaynaktan, çiçeği burnunda aşıkların gözlerden uzak olmak için Bilgili'nin teknesinde vakit geçirdiği öğrenildi.

İlk kez görüntülendi! İşte Defne Samyeli'nin yeni aşkı

Önce Bozburun'da, ardından da Göcek'te baş başa tatil yapan aşıkların hafta sonu İstanbul'a döndüğü ortaya çıktı.

İlk kez görüntülendi! İşte Defne Samyeli'nin yeni aşkı
İlk kez görüntülendi! İşte Defne Samyeli'nin yeni aşkı
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