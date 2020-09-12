İlk kez görüntülendi! İşte Defne Samyeli'nin yeni aşkı

Sunucu ve oyuncu Defne Samyeli, Cem Yılmaz'ın ardından mutluluğu buldu. Samyeli, Beşiktaş'ın eski başkanı Serdar Bilgili ile görüntülendi. İkilinin Bilgili'nin teknesiyle tatile çıktıları belirtildi. Defne Samyeli'nin geçen ay Beşiktaş eski Başkanı Serdar Bilgili ile yakınlaştığı iddia edildi. Televizyonculukla başlayan kariyerine şarkıcılıkla devam eden Samyeli de, Bilgili de aşk haberleriyle ilgili bir yorum yapmayınca aşk haberi muallakta kalmıştı. Çifte yakın bir kaynaktan, çiçeği burnunda aşıkların gözlerden uzak olmak için Bilgili'nin teknesinde vakit geçirdiği öğrenildi. Önce Bozburun'da, ardından da Göcek'te baş başa tatil yapan aşıkların hafta sonu İstanbul'a döndüğü ortaya çıktı.