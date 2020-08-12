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İlker Kaleli ve Biran Damla Yılmaz aşk mı yaşıyor? O iddialar gündeme bomba gibi düştü
İlker Kaleli ve Biran Damla Yılmaz aşk mı yaşıyor? O iddialar gündeme bomba gibi düştü
İlker Kaleli ve Biran Damla Yılmaz'ın aşk yaşadığına dair iddialar gündeme bomba gibi düştü. En son Burçin Terzioğlu ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Kaleli'nin gönlünü güzel oyuncuya kaptırdığı ve 1 aydır birlikte oldukları belirtildi.
Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2020 Çarşamba 10:10
Güncelleme Tarihi: 12 Ağustos 2020 Çarşamba 10:26
Karantina dönemi verdiği röportajda yakışıklı oyuncu Engin Akyürek'e seslenen ve duyduğu hayranlığı dile getiren Biran Damla Yılmaz, sözleriyle oldukça konuşulmuştu.
Açıklamalarıyla çok konuşulan Biran Damla Yılmaz'ın gönlünü kendisi gibi oyuncu olan İlker Kaleli'ye kaptırdığı ortaya çıktı.
Son olarak oyuncu Burçin Terzioğlu ile yaşadığı aşkla gündeme gelen İlker Kaleli'nin Biran Damla Yılmaz ile bir aydır beraber olduğu iddia edildi.
Çiftin her yerde el ele göz göze olduğu öğrenildi.
Aşklarıyla magazin gündemine bomba gibi düşen İlker Kaleli ve Biran Damla Yılmaz arasındaki yaş farkı merak konusu oldu. İşte İlker Kaleli ve Biran Damla Yılmaz'ın yaşları…