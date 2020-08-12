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İlker Kaleli ve Biran Damla Yılmaz aşk mı yaşıyor? O iddialar gündeme bomba gibi düştü

İlker Kaleli ve Biran Damla Yılmaz'ın aşk yaşadığına dair iddialar gündeme bomba gibi düştü. En son Burçin Terzioğlu ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Kaleli'nin gönlünü güzel oyuncuya kaptırdığı ve 1 aydır birlikte oldukları belirtildi.

Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2020 Çarşamba 10:10 Güncelleme Tarihi: 12 Ağustos 2020 Çarşamba 10:26 BU GALERİYİ PAYLAŞ





