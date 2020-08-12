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Haberler Galeri İlker Kaleli ve Biran Damla Yılmaz aşk mı yaşıyor? O iddialar gündeme bomba gibi düştü

İlker Kaleli ve Biran Damla Yılmaz aşk mı yaşıyor? O iddialar gündeme bomba gibi düştü

İlker Kaleli ve Biran Damla Yılmaz'ın aşk yaşadığına dair iddialar gündeme bomba gibi düştü. En son Burçin Terzioğlu ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Kaleli'nin gönlünü güzel oyuncuya kaptırdığı ve 1 aydır birlikte oldukları belirtildi.

Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2020 Çarşamba 10:10 Güncelleme Tarihi: 12 Ağustos 2020 Çarşamba 10:26
İlker Kaleli ve Biran Damla Yılmaz aşk mı yaşıyor? O iddialar gündeme bomba gibi düştü

Karantina dönemi verdiği röportajda yakışıklı oyuncu Engin Akyürek'e seslenen ve duyduğu hayranlığı dile getiren Biran Damla Yılmaz, sözleriyle oldukça konuşulmuştu.

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İlker Kaleli ve Biran Damla Yılmaz aşk mı yaşıyor? O iddialar gündeme bomba gibi düştü

Açıklamalarıyla çok konuşulan Biran Damla Yılmaz'ın gönlünü kendisi gibi oyuncu olan İlker Kaleli'ye kaptırdığı ortaya çıktı.

İlker Kaleli ve Biran Damla Yılmaz aşk mı yaşıyor? O iddialar gündeme bomba gibi düştü

Son olarak oyuncu Burçin Terzioğlu ile yaşadığı aşkla gündeme gelen İlker Kaleli'nin Biran Damla Yılmaz ile bir aydır beraber olduğu iddia edildi.

İlker Kaleli ve Biran Damla Yılmaz aşk mı yaşıyor? O iddialar gündeme bomba gibi düştü

Çiftin her yerde el ele göz göze olduğu öğrenildi.

İlker Kaleli ve Biran Damla Yılmaz aşk mı yaşıyor? O iddialar gündeme bomba gibi düştü

Aşklarıyla magazin gündemine bomba gibi düşen İlker Kaleli ve Biran Damla Yılmaz arasındaki yaş farkı merak konusu oldu. İşte İlker Kaleli ve Biran Damla Yılmaz'ın yaşları…

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Günlük burç yorumları - 12 Ağustos Çarşamba
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