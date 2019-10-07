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Haberler > Galeri > İllerin lezzetli ve meşhur yemekleri neler? İşte 81 ilimizin en meşhur yemekleri listesi...

İllerin lezzetli ve meşhur yemekleri neler? İşte 81 ilimizin en meşhur yemekleri listesi...

Türkiye yemek kültürü ve çeşitliği bakımından oldukça zengin bir ülke. Peki hangi ilin hangi yemekleri meşhur? Birbirinden lezzetli yemek çeşitleri hangi illerde yapılıyor? Kendine özgü mutfaklarıyla il il en meşhur yemeklerin listesini sizler için derledik. Peki İzmir'in meşhur yemekleri neler? Hangi ilin hangi yemekleri meşhur? İşte 81 ilin en meşhur yemekleri...

Giriş Tarihi: 7 Ekim 2019 Pazartesi 17:13 Güncelleme Tarihi: 7 Ekim 2019 Pazartesi 17:13
İllerin lezzetli ve meşhur yemekleri neler? İşte 81 ilimizin en meşhur yemekleri listesi...

Türkiye yemek kültürü ve çeşitliği bakımından oldukça zengin bir ülke. Peki hangi ilin hangi yemekleri meşhur? Birbirinden lezzetli yemek çeşitleri hangi illerde yapılıyor? Kendine özgü mutfaklarıyla il il en meşhur yemeklerin listesini sizler için derledik. Peki İzmir'in meşhur yemekleri neler? Hangi ilin hangi yemekleri meşhur? İşte 81 ilin en meşhur yemekleri...

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İllerin lezzetli ve meşhur yemekleri neler? İşte 81 ilimizin en meşhur yemekleri listesi...

ADANA
En ünlü yemeği Adana Kebap'tır genelde Şalgam ile tüketilir.Diğer yemekleri Bamya Dolması- Etli Dolma- İçli Köfte- Aşlama (Meyan Kökü ile yapılan soğuk bir şerbet)-Analı kızlı (Çorba)- Güç( Adana'ya özgü bir Sandviç)-Karakuş (Tatlı)-Bici (Nişasta ile yapılan bir tatlı)

İllerin lezzetli ve meşhur yemekleri neler? İşte 81 ilimizin en meşhur yemekleri listesi...

ADIYAMAN
Çiğ köfte, İçli Köfte, Basalla (ekşili köfte), Cılbır, Mercimekli Köfte, Pestil, Yapıştırma

İllerin lezzetli ve meşhur yemekleri neler? İşte 81 ilimizin en meşhur yemekleri listesi...

AFYON
Maydanoz Yemeği, Düğülü Haşhaş Tatlısı, Bulgur Aşı, Solta Pilavı, Haşhaşlı Çörek, Sakala Çarpan Çorbası, Özbek Pilavı.

İllerin lezzetli ve meşhur yemekleri neler? İşte 81 ilimizin en meşhur yemekleri listesi...

AĞRI
Hengel, haşil, erişte (çorba, pilav ve yemeği), kuymak, kete, pişi, egirdek, yufka yağlama, un helvası, hasude, bulgur pilavı, Sac kavurması , Abdigor Köftesi , Sahan kebabı,Goşteberg,Mendik

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