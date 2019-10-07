Haberler Galeri İllerin lezzetli ve meşhur yemekleri neler? İşte 81 ilimizin en meşhur yemekleri listesi...

İllerin lezzetli ve meşhur yemekleri neler? İşte 81 ilimizin en meşhur yemekleri listesi...

Türkiye yemek kültürü ve çeşitliği bakımından oldukça zengin bir ülke. Peki hangi ilin hangi yemekleri meşhur? Birbirinden lezzetli yemek çeşitleri hangi illerde yapılıyor? Kendine özgü mutfaklarıyla il il en meşhur yemeklerin listesini sizler için derledik. Peki İzmir'in meşhur yemekleri neler? Hangi ilin hangi yemekleri meşhur? İşte 81 ilin en meşhur yemekleri...

Giriş Tarihi: 7 Ekim 2019 Pazartesi 17:13 Güncelleme Tarihi: 7 Ekim 2019 Pazartesi 17:13 BU GALERİYİ PAYLAŞ





