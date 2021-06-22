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Haberler Galeri İlmek ilmek dokudukları kilimler gelir kapısı oldu

İlmek ilmek dokudukları kilimler gelir kapısı oldu

Denizli'nin Çameli ilçesi Elmalı Mahallesi'nde açılan el sanatları kursunda eğitim alan, ürettikleri halı ve kilimleri bölgedeki şehirlerde sipariş üzerine satan kadınlar hem meslek sahibi oldu hem de aile ekonomisine katkı sağlamaya başladı. Ahşap tezgahlarda el emeği ve göz nuru halı ve kilimleri ilmek ilmek dokuyan kadınlar, birbirinden güzel eserler üretiyor.

Giriş Tarihi: 22 Haziran 2021 Salı 17:57 Güncelleme Tarihi: 22 Haziran 2021 Salı 18:01
İlmek ilmek dokudukları kilimler gelir kapısı oldu

Çameli Halk Eğitim Müdürlüğü, Elmalı Mahallesi'ndeki tek katlı kullanılmayan okul yenilenerek, bölgede yaşayan kadınların meslek sahibi olabilmesi amacıyla el sanatları kursuna dönüştürüldü. Mahalledeki kadınlar, haftanın 5 günü eğitmenler tarafından verilen kurslara katılıp halı ve kilim dokumaya başladı.

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İlmek ilmek dokudukları kilimler gelir kapısı oldu

Boş vakitlerini kurs ile değerlendiren kadınların hayatı açılan kurs sayesinde değişti. Ahşap tezgahlarda el emeği ve göz nuru halı ve kilimleri ilmek ilmek dokuyan kadınlar, birbirinden güzel eserler üretiyor.

İlmek ilmek dokudukları kilimler gelir kapısı oldu

Unutulmaya yüz tutan motifleri ahşap tezgahlarda halı ve kilimlere işleyen kadınlar, bir yandan meslek öğrenirken bir yandan da aile ekonomisine katkı sağlıyor.

İlmek ilmek dokudukları kilimler gelir kapısı oldu

'YAPTIĞINIZ ÜRÜNLER ÇOK BEĞENİLİYOR'
Kursta görev yapan usta öğretici Huriye Sönmez, 15 kursiyerin yer aldığı çalışmalarda, halı kilim, çanta ve heybe üretimi yaptıklarını söyledi. Unutulmaya yüz tutan bir geleneği yaşattıklarını belirten Sönmez, "Kadınlar bu kurs ile hem burada vakit geçiriyor hem de ev ekonomisine destek oluyor. İş öğrenme fırsatı yakaladılar. Meslek sahibi olmanın mutluluğu içerisindeler...

İlmek ilmek dokudukları kilimler gelir kapısı oldu

Burayı merak edip gelenler oluyor. Yaptığımız ürünler çok beğeniliyor. Ege Bölgesi'nin birçok iline sipariş üzerine satışlar yapıyoruz. Burada bir aile ortamı oluşturduk. Eskiden kırsal bir mahallede bu tür aktiviteler ayıplanırdı. Kursiyerlerimiz bu önyargıları yıktı. Artık daha fazla aktivitelere katılmak istiyorlar" dedi.

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