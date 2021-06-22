İlmek ilmek dokudukları kilimler gelir kapısı oldu

'YAPTIĞINIZ ÜRÜNLER ÇOK BEĞENİLİYOR'

Kursta görev yapan usta öğretici Huriye Sönmez, 15 kursiyerin yer aldığı çalışmalarda, halı kilim, çanta ve heybe üretimi yaptıklarını söyledi. Unutulmaya yüz tutan bir geleneği yaşattıklarını belirten Sönmez, "Kadınlar bu kurs ile hem burada vakit geçiriyor hem de ev ekonomisine destek oluyor. İş öğrenme fırsatı yakaladılar. Meslek sahibi olmanın mutluluğu içerisindeler...