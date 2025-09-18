İnciri yiyecekseniz kabuğuyla yiyin! İşte soyulmadan yenilen incirin faydaları...

Kurusundan yaşına severek tüketilen besinlerden biri olan incir zengin lif yapısıyla tam bir şifa deposu. Demir, kalsiyum, potasyum ve C, B1, B2, B6 vitaminleri bakımından zengin olan bu mucize besinin bir tanesi sadece 30 kalori. Uzmanlar inciri kabuğuyla tüketmenin sağlıklı bir davranış olduğunu belirtiyorlar. Peki inciri kabuklu tüketmenin ne gibi faydaları vardır? İşte inciri kabuklu yemek için bilmemiz gerekenler...

