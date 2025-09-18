İnciri yiyecekseniz kabuğuyla yiyin! İşte soyulmadan yenilen incirin faydaları...

Kurusundan yaşına severek tüketilen besinlerden biri olan incir zengin lif yapısıyla tam bir şifa deposu. Demir, kalsiyum, potasyum ve C, B1, B2, B6 vitaminleri bakımından zengin olan bu mucize besinin bir tanesi sadece 30 kalori. Uzmanlar inciri kabuğuyla tüketmenin sağlıklı bir davranış olduğunu belirtiyorlar. Peki inciri kabuklu tüketmenin ne gibi faydaları vardır? İşte inciri kabuklu yemek için bilmemiz gerekenler...
Giriş Tarihi : Son Güncelleme :
Uzmanlar incirin sağlık açısından önemine dikkat çekerek incirin özellikle kabuğuyla birlikte tüketilmesi gerektiğini söylediler.
.İnciri taze veya kuru incir olarak tüketebilirsiniz. Fakat unutmayın ki incir kurutulduğunda glisemik yükü artıyor, bunun sonucunda kan şekerinde ani dalgalanmalar görülebiliyor.
.Düşük kalori fakat yüksek karbonhidrat içeriği sebebiyle tükettiğiniz miktara dikkat edin.
.Diyabetiniz varsa, 1-2 adet incirin yanında 2 adet ceviz veya 10 adet çiğ badem tüketmeniz, kan şeker kontrolünü sağlamada faydalı olacaktır.
.Akşam saatlerinde veya öğünle birlikte tüketmek yağ depolanmasına sebep olabiliyor. Bu nedenle inciri öğle ve akşam yemeği arasında ara öğün olarak tercih edin.
.Özellikle kabızlık problemi yaşıyorsanız bir porsiyon incirin yanında mutlaka 1-2 bardak su tüketin. Böylelikle bağırsak hareketleriniz hızlanacaktır.
.İnciri satın alırken meyvenin kabuğunun zarar görmemiş olmasına dikkat edin, aksi halde oksijenle temas edeceğinden vitamin kaybına uğrayacaktır.
.Hızla bozulabileceği için inciri satın aldıktan sonra 1-2 gün içerisinde tüketin.
KANSER DÜŞMANI BİR BESİN
İncir; lutein, zeaksantin, beta karoten, polifenol ve antosiyaninler yönünden zengin yapısıyla vücutta kanserli hücre oluşumunu önleyen yüksek antioksidan kapasiteye sahip. Özellikle rengi daha koyu olan incirler bu fitokimyasallardan daha zenginler.
CİLT YAPISINI GÜÇLENDİRİYOR
İçeriğinde bulunan C vitamini, cilde elastikiyeti sağlayan ve cildi yaşlanmaya karşı koruyan kolajen üretimini destekliyor. Bu sayede cilt elastikiyetini ve pürüzsüzlüğünü koruyor.
KİLO KONTROLÜNDE ETKİLİ OLUYOR
İncir liften zengin içeriğiyle kilo kontrolüne de yardımcı oluyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Deniz Uzunoğlu, incirin lif içeriği sayesinde daha uzun tokluk süresi sağladığını vurgulayarak, "İncir düşük kalorisi nedeniyle kilo yönetimini sağlamada güzel bir ara öğün alternatifi oluyor. Tatlı tadı sayesinde tatlı isteğini de karşılayacaktır." diyor.
KABUĞUYLA BİRLİKTE TÜKETİN
İncirin kabuk kısmı antioksidan olarak bilinen polifenoller ve antosiyaninlerden zengindir. Bu bileşikler vücudumuzdaki oksidan moleküllerini etkisiz hale getirerek kanserli hücre oluşumunu önleyebiliyor, cilt yapısını güçlendirerek yaşlanma karşıtı etki yaratıyor.
FAZLA KOLESTROLÜ ATAR
Ayrıca kabuk kısmı lif içerdiği için vücuttan fazla kolesterolün atılımını da sağlıyor. Bu önemli faydaları nedeniyle inciri kabuğuyla birlikte tüketin. Ancak dikkat! Tarım ilacı kalıntılarından ve maruz kaldığı diğer dış etkenler ile mikroplardan iyice arındırmak için incirin kabuğunu iyi yıkamayı asla ihmal etmeyin.
KAN ŞEKERİNİ DÜZENLER
Kabuğundaki lifler, kan şekerinin düzenlenmesine yardımcı olur. Bu durum, özellikle diyabet hastaları için oldukça faydalıdır.
KANSERDE METASTAZ OLUŞUMUNU ENGELLİYOR
İncirin içiyle kabuğu arasındaki bölgeye 'fisin' adı verilir. Yapılan araştırmalara göre bu madde kanserde metastaz oluşumunu engellediği ortaya çıkmıştır. Ayrıca içindeki faydalı bileşikler damar sertliğini önlemeye yardımcı olacaktır.