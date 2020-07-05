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Haberler Galeri İncirin faydaları saymakla bitmiyor!

İncirin faydaları saymakla bitmiyor!

Yaz mevsiminin en sevilen meyvelerinden olan incirin sağlığa da pek çok faydası bulunuyor. Doğru şekilde ve yeterli miktarda tüketildiğinde tam bir şifa deposu olan incirin faydaları saymakla bitmiyor. İşte incirin bilinmeyen faydaları...

Giriş Tarihi: 5 Temmuz 2020 Pazar 12:41 Güncelleme Tarihi: 5 Temmuz 2020 Pazar 12:44
İncirin faydaları saymakla bitmiyor!
İncirin faydaları saymakla bitmiyor!

Yaz aylarının en güzel meyvelerinden incir, kalsiyum, potasyum, demir minerallerini içeriyor.

Antioksidan özelliği sayesinde bağışıklık sistemini güçlendiriyor.

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İncirin faydaları saymakla bitmiyor!
İncirin faydaları saymakla bitmiyor!

Vücuda enerji veren incir, afrodizyak etkisi yapıyor.

Erkek ve kadında cinsel isteği arttırıyor.

İncirin faydaları saymakla bitmiyor!
İncirin faydaları saymakla bitmiyor!

Kan akışını da hızlandıran incir, iktidarsızlık sorunu yaşayanların imdadına yetişiyor.

İncirin faydaları şöyle özetleniyor:

● Migren ağrısını dindirir.
● Menopozu geciktirir.

İncirin faydaları saymakla bitmiyor!
İncirin faydaları saymakla bitmiyor!

● Anne sütünü arttırır.
● Kalp sağlığını korur.
● Kabızlığı giderir.

İncirin faydaları saymakla bitmiyor!
İncirin faydaları saymakla bitmiyor!

● Alzheimer riskini azaltır.
● Cinsel isteği arttırır.
● Kansızlığı önler.

İncirin faydaları saymakla bitmiyor!
İncirin faydaları saymakla bitmiyor!

● Tansiyonu dengeler.
● Öksürüğe iyi gelir.

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