Yaz mevsiminin en sevilen meyvelerinden olan incirin sağlığa da pek çok faydası bulunuyor. Doğru şekilde ve yeterli miktarda tüketildiğinde tam bir şifa deposu olan incirin faydaları saymakla bitmiyor. İşte incirin bilinmeyen faydaları...
Giriş Tarihi: 5 Temmuz 2020 Pazar 12:41Güncelleme Tarihi: 5 Temmuz 2020 Pazar 12:44
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İncirin faydaları saymakla bitmiyor!
Yaz aylarının en güzel meyvelerinden incir, kalsiyum, potasyum, demir minerallerini içeriyor.
Antioksidan özelliği sayesinde bağışıklık sistemini güçlendiriyor.