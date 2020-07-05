İncirin faydaları saymakla bitmiyor!

Yaz mevsiminin en sevilen meyvelerinden olan incirin sağlığa da pek çok faydası bulunuyor. Doğru şekilde ve yeterli miktarda tüketildiğinde tam bir şifa deposu olan incirin faydaları saymakla bitmiyor. İşte incirin bilinmeyen faydaları...