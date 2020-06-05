İngiliz Kraliyet Ailesi'nden ses yok! Meghan Markle George Floyd için mesaj yayınladı

Çocukluğunda meydana gelen Rodney King'in tutuklanmasıyla ortaya çıkan 1992 Los Angeles (LA) olaylarından da bahsede bir çocuk annesi "Sokağa çıkma yasağını hatırlıyorum ve eve geri döndüğümde ve o eve giderken, küllerin gökten düştüğünü ve dumanın kokusunu aldığını ve binalardan çıkan dumanın dalgalandığını gördüğümü hatırlıyorum Bir minibüsün arkasında sadece silah ve tüfek tutan erkekleri gördüğümü hatırlıyorum. Eve çekildiğimizi ve her zaman orada olan, tamamen kömürleşmiş olan ağacı gördüğümü hatırlıyorum. Ve bu anılar gitmiyor" dedi.