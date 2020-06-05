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İngiliz Kraliyet Ailesi'nden ses yok! Meghan Markle George Floyd için mesaj yayınladı
Eşi Prens Harry ile birlikte İngiltere'den ayrılan Meghan Markle, George George Floyd'un öldürülmesiyle ilgili konuştu. Markle yaptığı açıklamada, "Söylenecek tek yanlış şey hiçbir şey söylememektir" dedi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 5 Haziran 2020 Cuma 11:53Güncelleme Tarihi: 5 Haziran 2020 Cuma 12:08
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Sussex Düşesi, dünyara 6 milyon 620 binden fazla kişiyi etkileyen corona virüs nedeniyle iptal edilen eski okulu Los Angeles Immaculate Heart lisesinin sanal mezuniyetinde yaptığı konuşmada, George Floyd'un ölümününe değindi. ABD'de yaşanan olayları "Kesinlikle çarpıcı" olarak nitelendiren Meghan Markle, 5 dakikalık konuşmasında şunları söyledi:
"Floyd'u ve diğer polis şiddeti kurbanlarını anmadan önce, "Size ne söyleceğimden emin değildim. Doğru olanı söylemek istedim. Söylenebilecek tek yanlış şeyin hiçbir şey söylememek olacağını fark ettim. Çünkü George Floyd'un hayatı önemliydi, Breonna Taylor'ın hayatı önemliydi, Philando Castile'ın hayatı önemliydi ve Tamir Rice'ın hayatı önemliydi."
Markle konuşmasının devamında, neye inanıyorsa onu dile getirmesi yönünde kendisini cesaretlendiren okulun öğretmenlerinden birine de teşekkür etti.
Düşes, "Bayan Pollia, bana 'Başkalarının ihtiyacını her zaman kendi korkularının üstünde tutmayı unutma' demişti. Bu sözler tüm hayatım boyunca benimleydi. Geçen hafta bunun üzerine hiç olmadığı kadar çok düşündüm" dedi.
Çocukluğunda meydana gelen Rodney King'in tutuklanmasıyla ortaya çıkan 1992 Los Angeles (LA) olaylarından da bahsede bir çocuk annesi "Sokağa çıkma yasağını hatırlıyorum ve eve geri döndüğümde ve o eve giderken, küllerin gökten düştüğünü ve dumanın kokusunu aldığını ve binalardan çıkan dumanın dalgalandığını gördüğümü hatırlıyorum Bir minibüsün arkasında sadece silah ve tüfek tutan erkekleri gördüğümü hatırlıyorum. Eve çekildiğimizi ve her zaman orada olan, tamamen kömürleşmiş olan ağacı gördüğümü hatırlıyorum. Ve bu anılar gitmiyor" dedi.
Markle, son olarak öğrencilere "İnsanların dayanışma içinde olduğunu görüyoruz. Toplulukların bir araya gelerek moral bulduğunu görüyoruz. Bu hareketin bir parçası olacaksınız" diye seslendi.