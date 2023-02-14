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Haberler Galeri İnşaattaki mezardan çil çil atın buldu! Hazineden çıkanlar şoke etti

İnşaattaki mezardan çil çil atın buldu! Hazineden çıkanlar şoke etti

Bir inşaat kazısında ağızları açık bırakan hazine bulundu. Kazı yapılan mezar kazdıkça altın ve kıymetli taşların her birinin servet değerinde olduğu ortaya çıktı. İşte ağızları açık bırakan olayın detayları...

Giriş Tarihi: 14 Şubat 2023 Salı 15:40 Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2023 Salı 15:48
İnşaat kazısında çil çil atın buldu! Hazineden çıkanlar şoke etti
İnşaat kazısında çil çil atın buldu! Hazineden çıkanlar şoke etti

Arkeologlar kazıda buldukları MS 630-670 yıllarına ait mezarda gizli hazineye rastladı.

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İnşaat kazısında çil çil atın buldu! Hazineden çıkanlar şoke etti
İnşaat kazısında çil çil atın buldu! Hazineden çıkanlar şoke etti

Mezarda altın ve kıymetli taşlardan yapılmış bin 300 yıllık kolye bulundu.

İnşaat kazısında çil çil atın buldu! Hazineden çıkanlar şoke etti
İnşaat kazısında çil çil atın buldu! Hazineden çıkanlar şoke etti

Londra Arkeoloji Müzesi, Roma sikkeleri, altın, lal taşı, cam ve yarı değerli taşlardan oluşan kolyeyi 'Harpole Hazinesi' olarak tanıttı.

İnşaat kazısında çil çil atın buldu! Hazineden çıkanlar şoke etti
İnşaat kazısında çil çil atın buldu! Hazineden çıkanlar şoke etti

TÜRÜNÜN EN İLGİNÇ ÖRNEĞİ

Kolye için "Türünün şimdiye kadar bulunan en şatafatlı örneği" tanımı yapıldı.

İnşaat kazısında çil çil atın buldu! Hazineden çıkanlar şoke etti
İnşaat kazısında çil çil atın buldu! Hazineden çıkanlar şoke etti

Mezarda ayrıca iki süslü kap ve bir bakır tabak keşfedildi.

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