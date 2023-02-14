İnşaattaki mezardan çil çil atın buldu! Hazineden çıkanlar şoke etti

Bir inşaat kazısında ağızları açık bırakan hazine bulundu. Kazı yapılan mezar kazdıkça altın ve kıymetli taşların her birinin servet değerinde olduğu ortaya çıktı. İşte ağızları açık bırakan olayın detayları...