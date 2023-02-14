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İnşaattaki mezardan çil çil atın buldu! Hazineden çıkanlar şoke etti
Bir inşaat kazısında ağızları açık bırakan hazine bulundu. Kazı yapılan mezar kazdıkça altın ve kıymetli taşların her birinin servet değerinde olduğu ortaya çıktı. İşte ağızları açık bırakan olayın detayları...
Giriş Tarihi: 14 Şubat 2023 Salı 15:40Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2023 Salı 15:48
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İnşaat kazısında çil çil atın buldu! Hazineden çıkanlar şoke etti
Arkeologlar kazıda buldukları MS 630-670 yıllarına ait mezarda gizli hazineye rastladı.