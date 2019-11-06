İnsanlar için de büyük tehlike! Sayıları hızla artıyor...

"DENİZLER İÇİN CİDDİ BİR TEHLİKE"



Balon balıklarının Akdeniz ve Ege Denizi için ciddi bir tehlike oluşturduğunun altını çizen Prof. Dr. Filiz, "Üniversiteler bu türler üzerinde araştırma yapıyor, bakanlık balon balıkları ile ilgili çalışma yapıyor ve tüm Akdeniz'de izlenen bir konu. Biz biliyoruz ki, balon balıkları Akdeniz için ciddi bir tehlike. Doğal düşmanları olmadığı ve zehirli oldukları için sayılarını hızla arttırabiliyorlar. Çok hızlı ve çabuk üreyebiliyorlar ve çok geniş alanlara yayılabiliyorlar. Bu nedenle bilinçli olarak hala bunları izliyoruz. Bunlarla ilgili diğer bir tehlike halk sağlığını ilgilendiren kısmı. Balon balıklarının bünyesinde çok güçlü bir zehir bulunmakta. Geçen günlerde Mersin Bozyazı tarafında karaya vurmuş olan ölü balon balıklarını kedilerin yiyip ölmesi ciddi bir vaka. Dolayısıyla ilgili bakanlıkların aldığı tedbirler aslında çok iyi. Balon balıklarının yakalanması, kıyıya çıkartılması, tüketilmesi ellenmesi dahi yasak. Ama yasaklamakla olay çözülmüyor. Çünkü balon balıkları ağlara takılıyorlar, balıkçı ağlarına takılıyorlar. Balıkçılar bunları öldürüp tekrar denize geri bırakıyor. İşte sorun biraz burada başlıyor. Bunlar denize bırakıldığı zaman bir şekilde karaya tekrar vuruyorlar. Karaya vurduğu zaman bunları kedi-köpek örneğinde oluğu gibi canlılar yiyebiliyor. Ve yiyen canlılar maalesef ölüyor yüksek zehirden dolayı. Dolayısıyla bir zaman sonra bir çocuk da bir ölü balon balığı yiyebilir o da zehirlenebilir. Ciddi bir sıkıntı" dedi.

