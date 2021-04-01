İntizar ve Sinem Gedik'in görüntülerini ifşa edenin cezası belli oldu

HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Sanık Alper Güzel de beraatini istedi. Hürriyet'te yer alan habere göre, kararını açıklayan mahkeme, sanık Alper Güzel'in İntizar Aslan ve Sinem Gedik'e yönelik olarak 'özel hayatın gizliliğini ihlal' ve 'kişilerin özel hayatına ilişkin görüntüleri ve sesleri hukuka aykırı olarak ifşa etmek' suçlarından 7 yıl 3 ay 15 gün hapisle cezalandırılmasına karar verdi.