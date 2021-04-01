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İntizar ve Sinem Gedik'in görüntülerini ifşa edenin cezası belli oldu

Mustafa Ceceli'nin eski eşi Sinem Gedik ve İntizar'ın uygunsuz görüntüleri ortaya çıkaran kişinin cezası belli oldu. Teknik servis müdürü Alper Güzel, 'Özel hayatın gizliliğini ihlal ve ifşa' suçlarından 7 yıl 3 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Giriş Tarihi: 1 Nisan 2021 Perşembe 09:34 Güncelleme Tarihi: 1 Nisan 2021 Perşembe 09:38
İntizar ve Sinem Gedik'in görüntülerini ifşa edenin cezası belli oldu

Şarkıcı İntizar ile Mustafa Ceceli'nin eski eşi Sinem Gedik, avukatları Emek Emre aracılığıyla Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak uygunsuz ve mahrem görüntülerinin ifşa edildiğini iddia etmiş, Mustafa Ceceli ile teknik servis müdürü Alper Güzel'den şikâyetçi olmuştu.

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İntizar ve Sinem Gedik'in görüntülerini ifşa edenin cezası belli oldu

MUSTAFA CECELİ HAKKINDA TAKİPSİZLİK KARARI

Savcılık, Mustafa Ceceli'ye delil yetersizliğinden takipsizlik kararı verdi. Evin güvenlik kamera sistemleriyle ilgilenen teknik servis müdürü Alper Güzel'in ise belirlenmeyen zamanlarda kamera ve internet dolaşımındaki aksaklık nedeniyle Sinem Gedik'in daveti üzerine eve geldiği, medyaya servis edilen İntizar Aslan ile Sinem Gedik'e ait görüntülerin, söz konusu evin misafir odasında kayda alındığı tespit edildi.

İntizar ve Sinem Gedik'in görüntülerini ifşa edenin cezası belli oldu

CECELİ'YE E-POSTA GÖNDERDİ

Savcılık tarafından yapılan incelemede, uygunsuz görüntülerin Mustafa Ceceli'ye Rusya tabanlı bir internet sitesine ait e-posta adresinden Alper Güzel tarafından gönderildiği tespit edildi.

İntizar ve Sinem Gedik'in görüntülerini ifşa edenin cezası belli oldu

EN ÜST CEZADAN CEZALANDIRILMASINI TALEP ETTİ

İki yıldır devam eden davanın karar duruşmasına müşteki İntizar Aslan ile Sinem Gedik'in avukatı Emek Emre ve şüpheli Alper Güzel ile avukatı Bilal Dağtekin katıldı. Duruşmada söz alan avukat Emek Emre, uğradıkları zararın dikkate alınarak sanık Alper Güzel'in en üst cezadan cezalandırılmasını talep etti.

İntizar ve Sinem Gedik'in görüntülerini ifşa edenin cezası belli oldu

HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Sanık Alper Güzel de beraatini istedi. Hürriyet'te yer alan habere göre, kararını açıklayan mahkeme, sanık Alper Güzel'in İntizar Aslan ve Sinem Gedik'e yönelik olarak 'özel hayatın gizliliğini ihlal' ve 'kişilerin özel hayatına ilişkin görüntüleri ve sesleri hukuka aykırı olarak ifşa etmek' suçlarından 7 yıl 3 ay 15 gün hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

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