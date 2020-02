İrem Helvacıoğlu: Et yiyemiyorum çünkü...

atv ekranlarında fırtınalar estiren ve final bölümü ile adından söz ettiren Sen Anlat Karadeniz dizisinde Nefes karakterini canlandıran İrem Helvacıoğlu yaptığı pesketaryen diyeti ile 20 kilo vermişti. Güzel oyuncu son yaptığı açıklamada artık et yiyemediğini açıkladı. İrem Helvacıoğlu: "Şimdi et yemiyorum mesela... Dedemin çiftliği vardı ve oradaki hayvanlarla duygusal bağ kurduğum için et görmeye dayanamıyorum." açıklamasında bulundu.