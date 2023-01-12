İrem Tuncer: Oyunculuktan başka hiçbir şey yapamazmışım!

İrem Tuncer, sevilen YouTube kanalı Bi' Başka'da, 'şöhret olma' kavramı üzerine de konuştu. İlk hedefinin iyi bir oyuncu olmak olduğunu söyleyen Tuncer, "Çoğu iyi oyuncu ya da müzisyen çok popüler değildir. 'Şu İrem Tuncer değil mi?' yerine 'Bu kız kim? Ne kadar güzel oynamış' desinler istiyorum" dedi.

Nasılsın, Neler yapıyorsun?

Çok iyiyim. Bu aralar enerjim çok yüksek. Çok keyifliyim.

ALİCE HARİKALAR DİYARI BANA KENDİMİ BULDURDU

Lise zamanlarından beri tiyatroyla ilgilendiğini biliyorum. Bu süreç nasıl gelişti?

Çocukken halam beni Alice Harikalar Diyarında tiyatrosuna götürdü. İlk defa tiyatroya gidiyorum. Ne var ne yok diye sahneye bakıyorum. Sonra pembe elbiseli sarışın bir kız çıktı, inanılmaz güzel. Sahneye küçük bir ev yapmışlar o kız evin içinde büyümeye başladı. Ben de büyük heyecanla izledim. Tiyatro var, sahnede büyüyen çok güzel bir kız var. O bende kaldı. Ama kimse bana 'Bak İrem tiyatro diye bir şey var, tiyatrocu olabilirsin' demiyor. Sonra ben 14 yaşıma geldim ve dedim ki ben tiyatro yapacağım. İlk sahneye çıktıktan sonra 'Benim konservatuvar okumam lazım, bunu meslek edinmem lazım, ben başka hiçbir şey yapamam' dedim. Ve gerçekten öyle oldu başka hiçbir şey yapamazmışım. Alice Harikalar Diyarı bana kendimi buldurdu.