İrem Tuncer: Oyunculuktan başka hiçbir şey yapamazmışım!

Set hayatın nasıl geçiyor, çekim aralarında neler yapıyorsun?
Ben her zaman ekiple çok iyi iletişim kuran bir insanım. Enerjim çok yüksek, herkese laf atarım. İlk başlarda bir alışma süreci oluyor karavanda oluyorum. Ama sonra ekibe alışınca birbirimizi sevince hep sette duruyorum. Bir sahne çekerken benim 2 saat aram vardı ama setten gitmek istemedim. Monitörlerin kurulu olduğu yatak odasında ben yatarken uyuya kalmışım. Bu ortamı seviyorum. Bu her ekipte yakalayabileceğim bir şey değildi. Ama bu son projem olan 'İyilik' dizisinde çok iyi yakaladım.
Dijital içerikler mi daha çok ilgini çekiyor yoksa televizyon mu? Sen neler izliyorsun?
İşim gereği hepsine bakmam gerekiyor. O yüzden çoğu şeye hâkimim. Onun dışında zamanımı sanat filmleriyle değerlendiriyorum.
Özel hayatında neler yaparsın, evcimen misin yoksa dışarı çıkmayı sever misin?
Ben hiç evcimen değilimdir. Ben hep eğleneyim, en yakın arkadaşlarımla beraber olayım, onlarla kahve içeyim, bir şeyler yapayım çok severim. Ama bazen de bunlardan çok sıkıldığım ve evde durmak istediğim zamanlar oluyor. Ama bu aralar o aralar değil… Bir de benim arkadaş sevgim çok yoğun, hepsini çok seviyorum. Bence ben çok iyi bir arkadaşım. Çok sadık, anlayışlı ve eğlenceli bir arkadaş olduğumu düşünüyorum. Bazen enerjim inanılmaz düşüyor. "Keşke bugün uyanmasaydım" diyebiliyorum. Böyle zamanlarımda arkadaşlarım da beni çekiyor o yüzden onlar da çok iyi bir arkadaşlar.
Modu düşük bir ortamı yükseltmeyi başarabiliyor musun?
Onu başaramıyorum. Benim de modum düşüyor. Ortamda herkesin modu düşük ve bir şeylerden yakınıyorsa, benim de yakınabileceğim şeylerim oluyor ve ben de onları düşünüyorum.