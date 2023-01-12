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Haberler Galeri İrem Tuncer: Oyunculuktan başka hiçbir şey yapamazmışım!

İrem Tuncer: Oyunculuktan başka hiçbir şey yapamazmışım!

Oyuncu İrem Tuncer, Bi' Başka YouTube kanalında Yaren Türüt'ün konuğu oldu. Tuncer, tiyatro sahnesinden dizi setlerine, özel hayatından oynadığı karakterlere kadar birçok farklı konuda samimi açıklamalarda bulundu. Lise zamanlarından beri tiyatroyla ilgilenen oyuncu, sahneye ilk adımını attıktan hemen sonra konservatuar okumaya karar verdiğini söyleyerek, "Çocukken halamın beni götürdüğü Alice Harikalar Diyarında oyunu bana kendimi buldurdu. Oyunculuktan başka hiçbir şey yapamazmışım" dedi.

Giriş Tarihi: 12 Ocak 2023 Perşembe 16:10 Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2023 Perşembe 16:17
İrem Tuncer: Oyunculuktan başka hiçbir şey yapamazmışım!

İrem Tuncer, sevilen YouTube kanalı Bi' Başka'da, 'şöhret olma' kavramı üzerine de konuştu. İlk hedefinin iyi bir oyuncu olmak olduğunu söyleyen Tuncer, "Çoğu iyi oyuncu ya da müzisyen çok popüler değildir. 'Şu İrem Tuncer değil mi?' yerine 'Bu kız kim? Ne kadar güzel oynamış' desinler istiyorum" dedi.

Nasılsın, Neler yapıyorsun?

Çok iyiyim. Bu aralar enerjim çok yüksek. Çok keyifliyim.

ALİCE HARİKALAR DİYARI BANA KENDİMİ BULDURDU

Lise zamanlarından beri tiyatroyla ilgilendiğini biliyorum. Bu süreç nasıl gelişti?

Çocukken halam beni Alice Harikalar Diyarında tiyatrosuna götürdü. İlk defa tiyatroya gidiyorum. Ne var ne yok diye sahneye bakıyorum. Sonra pembe elbiseli sarışın bir kız çıktı, inanılmaz güzel. Sahneye küçük bir ev yapmışlar o kız evin içinde büyümeye başladı. Ben de büyük heyecanla izledim. Tiyatro var, sahnede büyüyen çok güzel bir kız var. O bende kaldı. Ama kimse bana 'Bak İrem tiyatro diye bir şey var, tiyatrocu olabilirsin' demiyor. Sonra ben 14 yaşıma geldim ve dedim ki ben tiyatro yapacağım. İlk sahneye çıktıktan sonra 'Benim konservatuvar okumam lazım, bunu meslek edinmem lazım, ben başka hiçbir şey yapamam' dedim. Ve gerçekten öyle oldu başka hiçbir şey yapamazmışım. Alice Harikalar Diyarı bana kendimi buldurdu.

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İrem Tuncer: Oyunculuktan başka hiçbir şey yapamazmışım!

TİYATRO BENİM İÇİN BAMBAŞKA BİR YERDE!

Tiyatro mu dizi seti mi?

Çok zor bir soru bu. Çoğu oyuncu kendini izlemeyi çok sevmez ama ben kendimi izlemeye bayılıyorum. Kendimi görmek kendimi eleştirebilmem için iyi oluyor ama aynı zamanda da kendimi görmeyi seviyorum. Kamera önü bir yerde ama tiyatro bambaşka. O sahne tozu dedikleri şey, sahnede şarkı söylemek, dans etmek, seyirciyle göz göze olmak… Bunlar çok diri tutan şeyler. O yüzden tiyatro bambaşka bir yerde.

İlk projende İstanbul dışında olmak sana ne hissettirdi?

Sakarya'ya günü birlik gidip geliyordum. İlk projem olarak Baraj dizisi benim için çok değerli. İlk projem olduğu için sette ne yapacağımı ve yönetmenle nasıl iletişim kuracağımı bilmiyordum. Ama alışma açısından benim için şahane bir projeydi. Çok sevdiğim ve ilk elimden tutan bir yapım şirketi bende çok özel.

Oynadığın karakterlerle kendinde benzer yönler bulduğun oluyor mu?

En son İyilik dizisinde Melis'i canlandırdığım için ondan örnek vereceğim. Melis, çok âşık ve bir şeyleri görse bile yok sayıp affedebiliyor. Bende öyle bir şey yok. Küçük bir şey yakaladığım anda hiç konuşmam hemen bitiririm.

İrem Tuncer: Oyunculuktan başka hiçbir şey yapamazmışım!

Oynadığın karakterlerin üzerine yapışacağını düşünüyor musun?

Henüz öyle bir rolün geldiğini düşünmüyorum. Belki bir 'Alice' olacak ama o Alice daha gelmedi ama gelecek. Biraz daha zamanı var.

HALUK BİLGİNER İLE BİR GÜN KARŞILAŞACAĞIZ, BEN İNANIYORUM…

Birlikte oynamayı hayal ettiğin bir oyuncu var mı?

Haluk Bilginer tabii ki. Ama Fatih Artman ve Bülent Emin Yarar da benim sihirli oyuncularım arasında. Ama tabii ki tiyatroyla büyümüş çoğu oyuncunun hayali Türkiye sınırları içinde her zaman Haluk Bilginer'dir. Karşılaşacağız ben inanıyorum.

Mesleğinde gelmek istediğin en top nokta neresi?

Bu sektörün öyle bir şeyi olacağını sanmıyorum. Nereye ulaşmış olursam olayım o bana asla yetmeyecek. Kesinlikle her zaman daha iyisi var mı diye düşüneceğim. O yüzden benim sınırım yok.

İrem Tuncer: Oyunculuktan başka hiçbir şey yapamazmışım!

Bugüne kadar birlikte rol aldığın oyunculardan en keyif aldığın isim kim?

Baraj dizisinde İbrahim rolünü canlandıran Batuhan Bozkurt Yüzgüleç. Çok yakın arkadaşım oldu. Batuhan'la oynamaktan inanılmaz keyif aldım. Çünkü ben biraz dalaksızım, gülmeye çok meyilliyim. Öyle bir yüz ifadeleri oluyordu ki ben hemen 'Hocam güldürüyor ama ya' diyordum. O yüzden yakın arkadaşınla oynamak her zaman keyifli oluyor. Ama Burak Yörük ilk partnerimdi ve benim için çok kıymetli bir partnerdi. Ben ilk başladığımda barajdayız ve her yer çamur 'Ben nereye düştüm?' dedim. Burak da 'Sakin ol halledeceğiz' diye beni sakinleştirmeye çalıştı. O yüzden Burak benim şanslarımdan biridir.

Ben tanınıyorum dediğin bir an oldu mu?

Geçen gün yolda yürüyorum ve bir kadın geldi 'Sakın evlenme' dedi. Ben de 'Ben zaten evlenmeyi düşünmüyorum' diye açıklama yapmaya çalışıyorum. 'O adam çok yalancı' falan deyince 'Siz diziden bahsediyorsunuz' dedim. İşte o an dedim 'Ben galiba tanınıyorum' diye…

İLK HEDEFİM İYİ OYUNCU OLMAK

Şöhret olmak hayatının kaçıncı sırasında yer alıyor?

İlk hedefim iyi oyuncu olmak. Çoğu iyi oyuncu ya da çoğu iyi müzisyen çok popüler değildir. 'Şu İrem Tuncer değil mi?' yerine 'Bu kız kim? Ne kadar güzel oynamış' desinler istiyorum.

İrem Tuncer: Oyunculuktan başka hiçbir şey yapamazmışım!

Set hayatın nasıl geçiyor, çekim aralarında neler yapıyorsun?

Ben her zaman ekiple çok iyi iletişim kuran bir insanım. Enerjim çok yüksek, herkese laf atarım. İlk başlarda bir alışma süreci oluyor karavanda oluyorum. Ama sonra ekibe alışınca birbirimizi sevince hep sette duruyorum. Bir sahne çekerken benim 2 saat aram vardı ama setten gitmek istemedim. Monitörlerin kurulu olduğu yatak odasında ben yatarken uyuya kalmışım. Bu ortamı seviyorum. Bu her ekipte yakalayabileceğim bir şey değildi. Ama bu son projem olan 'İyilik' dizisinde çok iyi yakaladım.

Dijital içerikler mi daha çok ilgini çekiyor yoksa televizyon mu? Sen neler izliyorsun?

İşim gereği hepsine bakmam gerekiyor. O yüzden çoğu şeye hâkimim. Onun dışında zamanımı sanat filmleriyle değerlendiriyorum.

Özel hayatında neler yaparsın, evcimen misin yoksa dışarı çıkmayı sever misin?

Ben hiç evcimen değilimdir. Ben hep eğleneyim, en yakın arkadaşlarımla beraber olayım, onlarla kahve içeyim, bir şeyler yapayım çok severim. Ama bazen de bunlardan çok sıkıldığım ve evde durmak istediğim zamanlar oluyor. Ama bu aralar o aralar değil… Bir de benim arkadaş sevgim çok yoğun, hepsini çok seviyorum. Bence ben çok iyi bir arkadaşım. Çok sadık, anlayışlı ve eğlenceli bir arkadaş olduğumu düşünüyorum. Bazen enerjim inanılmaz düşüyor. "Keşke bugün uyanmasaydım" diyebiliyorum. Böyle zamanlarımda arkadaşlarım da beni çekiyor o yüzden onlar da çok iyi bir arkadaşlar.

Modu düşük bir ortamı yükseltmeyi başarabiliyor musun?

Onu başaramıyorum. Benim de modum düşüyor. Ortamda herkesin modu düşük ve bir şeylerden yakınıyorsa, benim de yakınabileceğim şeylerim oluyor ve ben de onları düşünüyorum.

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