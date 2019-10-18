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İş yerinde tükenmişlik sendromu kilo aldırıyor

Tükenmişlik, kişinin hem iş hem de günlük yaşamına olumsuz yönde etkilenmesine neden olarak kilo almayı tetikliyor. Uzmanlar tükenmişliğin neden olduğu iş yükü ve bitkinliğin kontrolsüz ve duygusal beslenmeyi tetiklediğini, bunun da doğal olarak kilo kontrolünü zorlaştırdığını söylüyor.

Giriş Tarihi: 18 Ekim 2019 Cuma 10:59 Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2019 Cuma 11:02
İş yerinde tükenmişlik sendromu kilo aldırıyor

Kontrolsüz yemek yeme kişinin belirli durumlarda kontrolü kaybedip aç olmasa bile kontrolsüzce beslenmesi olarak tanımlanıyor. Örneğin başkaları yemek yerken kişinin de yemek yemesi veya aç olmadığı halde yemek görünce veya koklayınca kendini tutmayıp yemek yemesi gibi.

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İş yerinde tükenmişlik sendromu kilo aldırıyor

Duygusal beslenmede ise açlıktan ziyade olaylara yemek yiyerek tepki veriliyor. Yani üzgün ya da stresli olunan bir durumda olumlu duyguyu ortaya çıkarmak için yemeklere yöneliyor.

İş yerinde tükenmişlik sendromu kilo aldırıyor

Tükenmişlik sendromu durumunda da kişilerin yaşadıkları duygusal değişimlerle mücadele etmek için bu yöntemi tercih ettiklerini belirten Uzman Klinik Psikolog ve Diyetisyen Merve Öz, "Yapılan çalışmalar, tükenmişlik sendromunun duygusal yeme bozukluğu ve kontrolsüz beslenmeyle yakından ilişkili olduğunu çok açık bir şekilde gösteriyor" diyor.

İş yerinde tükenmişlik sendromu kilo aldırıyor

KALORİSİ YÜKSEK BESİNLERİN CAZİBESİ ARTIYOR

"İş yerinde yaşanan problemler sonucunda yaşanabilen tükenmişlik sendromunun etkisiyle çaresiz hissetme, kolay öfkelenme, sinirlilik, keyifsizlik, hayal kırıklığı, bıkkınlık, özsaygının ve özgüvenin düşmesi, kendini değerli görmeme ve ümitsizlik gibi duygusal belirtiler ortaya çıkabiliyor" diyen Uzman Klinik Psikolog ve Diyetisyen Merve Öz, "Bu durumda gün içinde kalorisi yüksek besinler daha fazla tüketiliyor. Fazla kalorili yiyecek tüketimi ve daha az fiziksel aktivite sonucunda kilo almak kaçınılmaz oluyor" ifadelerini kullandı.

İş yerinde tükenmişlik sendromu kilo aldırıyor

Bu duygusal belirtilerin ruhsal duruma ve dolayısıyla kilo verme sürecine olumsuz etkilerini en aza indirmek için iş faktörlerinin mutlaka göz önüne alınması gerektiğine dikkat çeken Merve Öz, gerekli durumlarda bir uzmandan da destek alınması yarar sağladığının altını çizdi.

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