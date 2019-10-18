İş yerinde tükenmişlik sendromu kilo aldırıyor

Tükenmişlik, kişinin hem iş hem de günlük yaşamına olumsuz yönde etkilenmesine neden olarak kilo almayı tetikliyor. Uzmanlar tükenmişliğin neden olduğu iş yükü ve bitkinliğin kontrolsüz ve duygusal beslenmeyi tetiklediğini, bunun da doğal olarak kilo kontrolünü zorlaştırdığını söylüyor.