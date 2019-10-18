İş yerinde tükenmişlik sendromu kilo aldırıyor

KALORİSİ YÜKSEK BESİNLERİN CAZİBESİ ARTIYOR
"İş yerinde yaşanan problemler sonucunda yaşanabilen tükenmişlik sendromunun etkisiyle çaresiz hissetme, kolay öfkelenme, sinirlilik, keyifsizlik, hayal kırıklığı, bıkkınlık, özsaygının ve özgüvenin düşmesi, kendini değerli görmeme ve ümitsizlik gibi duygusal belirtiler ortaya çıkabiliyor" diyen Uzman Klinik Psikolog ve Diyetisyen Merve Öz, "Bu durumda gün içinde kalorisi yüksek besinler daha fazla tüketiliyor. Fazla kalorili yiyecek tüketimi ve daha az fiziksel aktivite sonucunda kilo almak kaçınılmaz oluyor" ifadelerini kullandı.