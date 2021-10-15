İsale hattı patladı, çukura otomobil düştü

Patlamanın hemen sonrasında caddeden geçen bir otomobil ise açılan çukura düştü. Araç sürücüsü ile araçtaki yolcu, o esnada bölgede bulunan bir kepçe tarafından kurtarıldığı ifade edildi. İhbarın ardından MUSKİ tarafından hatta giden su kesildi.