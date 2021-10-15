  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galeri İsale hattı patladı, çukura otomobil düştü

İsale hattı patladı, çukura otomobil düştü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde patlayan isale hattı sonrası yol çöktü, cadde ve sokaklar göle döndü. Yolda oluşan çukura giren otomobildeki 2 kişi kurtarıldı.

Giriş Tarihi: 15 Ekim 2021 Cuma 18:20 Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2021 Cuma 18:21
İsale hattı patladı, çukura otomobil düştü

Yahşi Mahallesi Şehit Polis Ercan Yangöz Caddesi'nde bugün ana isale hattında patlama meydana geldi. Patlama sonrası asfalt parçalandı, patlaktan çıkan tonlarca suyla cadde göle döndü. Su hattından tonlara metreküp su çevreye aktı, bölgedeki bir evin bahçesini su bastı.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
İsale hattı patladı, çukura otomobil düştü

Patlamanın hemen sonrasında caddeden geçen bir otomobil ise açılan çukura düştü. Araç sürücüsü ile araçtaki yolcu, o esnada bölgede bulunan bir kepçe tarafından kurtarıldığı ifade edildi. İhbarın ardından MUSKİ tarafından hatta giden su kesildi.

İsale hattı patladı, çukura otomobil düştü

Ekipler yolu kapattı, trafik akışı başka bir güzergahtan verildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesi ekipleri bölgede çalışma başlattı. Patlama nedeniyle bölgede bir süre su kesintisi yaşanacağı öğrenildi.

İsale hattı patladı, çukura otomobil düştü

Caddeden geçen vatandaşlar da meraklı gözlerle neler olup bittiğini anlamaya çalıştı.

İsale hattı patladı, çukura otomobil düştü
Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Termal kamera ile tespit etti! Duvarın arkasından çıkanlar şoke etti...
Termal kamera ile tespit etti! Duvarın arkasından çıkanlar şoke etti...