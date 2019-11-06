Işın Karaca ile Tuğrul Odabaş boşanıyor!

DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI

Işın Karaca çocukluk arkadaşı Tuğrul Odabaş'la 2016 yılında üçüncü evliliğini yapmıştı. Ünlü şarkıcı, 9 Eylül tarihinde Odabaş'ın doğum gününü Instagram hesabında duygusal bir notla kutladı.

Karaca o karenin altına şunları yazmıştı: "Canım, en iyi arkadaşım, sırdaşım, sevdiğim, güldüğüm, ağladığım, dert ortağım, uzun yol arkadaşım, kadın olmanın tüm güzelliğini yaşatırken aile olmanın şahaneliğini yaşatan babamız. İyi ki doğdun sevdiğim. Hayatın bize armağan ettiği her güne şükürler olsun. Birlikte nice güneşler batırmaya."