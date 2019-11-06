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Işın Karaca ile Tuğrul Odabaş boşanıyor!

Ünlü şarkıcı Işın Karaca ile 3 yıldır evli olduğu eşi Tuğrul Odabaş boşanma kararı aldı. Ünlü çiftin evlilikleri bugün Çağlayan Adliyesi'nde görülecek dava ile sona erecek.

Giriş Tarihi: 6 Kasım 2019 Çarşamba 11:35 Güncelleme Tarihi: 6 Kasım 2019 Çarşamba 11:35
Işın Karaca ile Tuğrul Odabaş boşanıyor!

Işın Karaca ve Tuğrul Odabaş sürpriz bir şekilde ayrılık kararı aldı. 3 yıldır evli olan çift bugün Çağlayan Adliyesi'nde anlaşmalı olarak boşanacak.

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Işın Karaca ile Tuğrul Odabaş boşanıyor!

2016 yılında evlenen ünlü çiftin görüş farklılıkları nedeniyle ayrılık kararı aldıkları öğrenildi.

Işın Karaca ile Tuğrul Odabaş boşanıyor!

Boşanma kararının ardından Odabaş, Karaca ile birlikte yaşadığı evden ayrıldı. Ünlü şarkıcı da eşinin evden ayrılmasının ardından boşanmak için mahkemeye başvurdu.

Işın Karaca ile Tuğrul Odabaş boşanıyor!

Ünlü çiftin anlaşmalı boşanma davası bugün Çağlayan Adliyesi'nde görülecek. Öte yandan Tuğrul Odabaş'ın sosyal medya hesabından Karaca ile birlikte çekilen fotoğraflarını silmemesi dikkat çekti.

Işın Karaca ile Tuğrul Odabaş boşanıyor!

DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI

Işın Karaca çocukluk arkadaşı Tuğrul Odabaş'la 2016 yılında üçüncü evliliğini yapmıştı. Ünlü şarkıcı, 9 Eylül tarihinde Odabaş'ın doğum gününü Instagram hesabında duygusal bir notla kutladı.

Karaca o karenin altına şunları yazmıştı: "Canım, en iyi arkadaşım, sırdaşım, sevdiğim, güldüğüm, ağladığım, dert ortağım, uzun yol arkadaşım, kadın olmanın tüm güzelliğini yaşatırken aile olmanın şahaneliğini yaşatan babamız. İyi ki doğdun sevdiğim. Hayatın bize armağan ettiği her güne şükürler olsun. Birlikte nice güneşler batırmaya."

Işın Karaca ile Tuğrul Odabaş boşanıyor!
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